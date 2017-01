Nered Težko je pospravljati vsak dan. Ko na lepem ugotovite, da vam je gospodinjstvo ušlo iz rok in je stanovanje bolj kot ne »nastlano«, je že prepozno. A pozor, nered povzroča utrujenost. To so znanstveno dokazali znanstvenik univerze Princeton. Torej to pomeni, da morate poskrbeti za lepo in urejeno stanovanje in utrujenost bo minila. Predvsem zato, ker boste počivali v lepem okolju.

Modre stene Da, v spalnici, ne pa drugje v stanovanju. Modra barva namreč pripomore, da se umirite, krvni pritisk se zniža in postanete še bolj zaspani. Seveda je to dobrodošlo le za spalnico, kamor hodite spat. Zato se modrim stenam izognite drugje v stanovanju.

Televizija Seveda to ne pomeni, da ne smete imeti doma televizorja. Le pazite na to, koliko časa dnevno gledate televizijo in tudi, ali jo gledate v spalnici. Ni dobro zaspati pred televizijskim aparatom, saj spanec takrat ni kakovosten in zjutraj se boste zbudili bolj zaspani kot spočiti.

Kava Vsi imamo zjutraj radi vonj po sveže skuhani kavi, vendar pa tudi tu velja opozorilo. Marsikdo si kavo pripravlja skozi ves dan, še posebno instantne kavne napitke, in če kavo potem spijete še pozno zvečer, seveda ne vpliva dobro na vaše telo in spanec. Težko boste zaspali in zjutraj ne boste spočiti.

Vonj sivke Vonj sivke je sicer zelo sproščujoč in če z njim ovijete spalnico, bo blagodejno vplival na spanec. V drugih prostorih stanovanja pa si raje omislite bolj živahne vonjave, kot je na primer vonj citrusov ali mete.

Prigrizki Če ste med tistimi, ki nenehno radi grizljate kaj slanega ali sladkega, poskrbite, da doma ne boste imeli veliko tovrstnih prigrizkov. Zaradi hrane, polne enostavnih ogljikovih hidratov in sladkorja, se zagotovo ne boste počutili bolj spočiti in zdravi.

Pretopla spalnica Znanstveniki pravijo, da ni dobro spati v preveč topli spalnici. Priporočljiva temperatura je med 16 in 18 stopinj Celzija. Takrat je tudi spanec bolj kakovosten, zato se boste zjutraj zbudili bolj spočiti.