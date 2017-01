Knjižica s programom 9. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje je znova zelo zajetna. Izvršni producent festivala Slovensko mladinsko gledališče je namreč v sodelovanju s starimi in novimi partnerji tudi letos pripravil raznolik nabor dogodkov, ki se bodo zvrstili od 21. januarja do 8. februarja.

Najmlajše, pa tudi tiste malo večje, bodo Bobri popeljali v svet domišljije, ustvarjalnosti in pozitivne energije, obenem pa jih bodo seznanili s kulturami različnih dežel in pomembnostjo sobivanja. Osrednja tema letošnjih Bobrov je večkulturnost, tako da bo poudarek na drugačnosti, strpnosti, migracijah in begunstvu. Na nekaterih dogodkih bodo imeli mladi obiskovalci možnost spoznati umetnike in migrante, ki prihajajo iz tujih dežel.

»Letos bodo Bobri spregovorili o tem, kako je, če greš prostovoljno iz svojega doma, in tudi o tem, kako je, če moraš iz svoje države neprostovoljno,« je povedala vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič. Po njenih besedah je poslanstvo festivala poleg tega, da neguje obiske kulturnih institucij, tudi to, da gradi družbene vrednote, za katere želijo, da bi bile v današnji družbi veliko bolj splošne in sprejete, kot so.

Največ filmov doslej Poudarek 9. Bobrov bo na filmu, zato se bo tudi festival za spremembo začel s filmom in delavnico animiranega filma za otroke, starejše od osmih let. V Slovenskem mladinskem gledališču bodo v sodelovanju s Kinodvorom predvajali večkrat nagrajeni animirani celovečerec Bučko, ki govori o zaupanju, pripadnosti in iskanju družine. Direktorica mestnega kina Nina Peče je pojasnila, da je to uradni švicarski kandidat za oskarja, po festivalu pa ga bodo uvrstili na redni spored Kinodvora. Festival se bo tradicionalno sklenil na kulturni praznik v Centru urbane kulture Kino Šiška s premierno uprizoritvijo izbranih otroških pesmi Svetlane Makarovič z naslovom Pasja procesija. Med festivalom bodo tudi nekatere druge premiere, v številnih muzejih, galerijah, zavodih in društvih pa bodo za otroke pripravili delavnice, vodstva in druge dejavnosti, povezane z letošnjo temo. Malo bodo Bobri tudi japonsko obarvani, saj se je projektu pridružilo veleposlaništvo Japonske, ponovno bo festival razveseljeval v Domžalah, po novem pa tudi v Kosovelovem domu v Sežani. Od začetka festivala leta 2009 se je število brezplačnih vstopnic za Bobre povečalo za okoli deset tisoč, a prav vsako leto so jih starši zagreto razgrabili. Tako tudi letos organizatorji pričakujejo, da v soboto ne bo ostalo veliko vstopnic in da se bo znova iz Festivalne dvorane vila dolga vrsta. Toda za zdaj boljšega sistema razdeljevanja vstopnic še niso našli, čeprav so temu namenili veliko pozornosti, je pojasnil direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič Syed. V primeru spletnih rezervacij bi se jim strežniki zagotovo večkrat sesuli, prav tako ne želijo, da bi bila uporaba spleta pogoj za sodelovanje, je dodal.