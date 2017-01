V zadnjem času ste si spretno izmislili tudi novo besedno zvezo: morišče. V tem delu pa se z vami popolnoma strinjam. V Sloveniji in sosednjih državah je bilo na stotine morišč za slovenski narod. Zaradi prostorske omejenosti je nemogoče naštevati vse. Preden začnem naštevati tista najhujša morišča, je treba imenovati predvsem zločince. To je res pomembno in podpiram vaše težnje po imenovanju le-teh. V prvi vrsti so bile to okupatorske zločinske enote Nemčije, Italije in Madžarske, leta 1945, ko so z juga bežali ustaški in četniški izdajalci iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, in na koncu še naši domobranski izdajalci, ki so 20. aprila 1944 prisegli okupatorju.

Poslanka Eva Irgl, da si boste enkrat za vselej zapomnili, to so bili pravi in največji zločinci slovenskega naroda. In kje so bila glavna morišča? Po vsej Sloveniji, v Celju v Starem piskru, v Mariboru, Begunjah, v Stranicah pri Frankolovem, v Dražgošah, na Pohorju, kjer je padel cel bataljon, na Rabu, kjer so italijanski zločinci zverinsko mučili in pobijali na tisoče slovenskih družin, v Jasenovcu na Hrvaškem, Gonarsu, Kureščku, Sv. Urhu itd. Si lahko zamislite, poslanka SDS Eva Irgl, kako je bilo materam otrok, ki jih je zločinska okupatorjeva roka iztrgala iz materinega objema in otroke odpeljala v neznano? O, duša krščanska, se sprenevedate ali res ne veste, da so pri teh zločinih na veliko sodelovali tudi domači izdajalci?

Izvirni greh kaznovanja zločincev je bila izdaja in sodelovanje z okupatorsko vojsko. Tak sklep so že med vojno sprejeli veliki trije: Roosevelt, Stalin in Churchill. Za človeka, ki izda lasten narod in pristopi k agresorju, je to najbolj sprevrženo dejanje. Tu ni opravičila in ni čistila za opranje tega krvavega madeža. V tem delu pa dajem nepovezanemu poslancu Andreju Čušu še kako prav, ko pravi, da to že enkrat končajmo in se ozrimo v prihodnost. Vi to zmorete, poslanka Eva Irgl, ali še ne smete?

Srečko Križanec, Štore