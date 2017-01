Zdaj 28-letni Gorenjec je eden izmed le petih reprezentantov, ki so igrali na zadnjem SP 2015 v Katarju in ki bodo nastopili tudi v Franciji (poleg njega še Vid Kavtičnik, Matej Gaber, Blaž Blagotinšek in Marko Bezjak). Čeprav je na velikem tekmovanju debitiral na EP 2012 v Srbiji, je slabih pet let kasneje v sedanji garnituri že drugi po številu reprezentančnih nastopov (109), več jih ima le Vid Kavtičnik, kapetan in klubski soigralec v Montpellieru (172).

»Sedanja reprezentanca je precej nova, pomlajena in z redkimi izjemami dokaj neizkušena. In tako sem jaz skoraj čez noč postal drugi najizkušenejši v njej. Prvenstvo v Franciji me spominja na EP 2012 v Srbiji, kjer nas je bilo kar osem debitantov na velikem tekmovanju. Vseeno smo bili šesti, zdaj pa je debitantov manj. Upam, da bodo tisti, ki doslej niso veliko igrali in ki so zdaj v novih vlogah, vsaj na podoben način izkoristili svojo priložnost in minutažo, kot smo jo mi v Srbiji,« se nadeja Jure Dolenec, ki je za Kavtičnikom (485 zadetkov) tudi drugi strelec v sedanji zasedbi (388).

Tik pred SP je Slovenija odigrala tudi pripravljalni tekmi v Franciji in obe izgubila: v Toulousu s 27:29, v Montpellieru s 26:33. Na vprašanje, ali so svetovni prvaki Francozi primeren tekmec in ali sta poraza slaba popotnica, Dolenec odgovarja: »Lahko bi šli v Francijo in odigrali na primer dve tekmi s Čilom, ga dvakrat premagali za 10, 15 zadetkov in spet bi lahko rekli, da nismo imeli primernega tekmeca. Lani poleti smo igrali pripravljalni tekmi s Tunizijci, ki sta bili bolj podobni pretepanju kot rokometu, tvegali smo poškodbe in to tudi ni bilo najprimernejše. Porazi nikoli niso dobrodošli, še posebno ne tik pred velikim tekmovanjem, čeprav na pripravljalnih tekmah rezultat ni v ospredju. A neuspeha ne bosta imela posledic, če se bomo iz njiju česa naučili, če bomo dojeli napake in jih popravili in če bomo morda ugotovili, da le nismo tako dobri, kot si mislimo in želimo.«

Zaveda se, da bodo morali slovenski rokometni voz vleči predvsem izkušeni igralci. »A tudi mlajši in tisti, ki zdaj prevzemajo večjo odgovornost in vlogo v igri kot v preteklosti, bodo morali dodati svoj delež. Doseči sedem, osem golov in igrati dobro tudi v obrambi proti Angoli je pomembno, a niti približno tako kot proti Španiji, Islandiji, Makedoniji... Najpomembneje pa je, da pravi obraz pokažemo na tekmah na izpadanje, po katerih ni več popravnega izpita. Da se ne bi ponovila zgodba z OI v Riu, ko smo proti Danski povsem razpadli. V Franciji moramo potrditi, da pišemo novo zgodbo in da smo resna reprezentanca tudi brez tistih, ki so dolga leta nosili glavna bremena.«

Škofjeločan, ki je iz domačega kluba leta 2011 prestopil v Gorenje, dve leti kasneje pa v Montpellier, je med sedanjimi reprezentanti peti po starosti. »V ekipi je veliko novih fantov, s katerimi se prej še nismo dobro poznali. Proti nekaterim sploh nisem igral, saj še niso nastopali v domači prvi ligi, ko sem jaz pred tremi leti in pol zapustil Slovenijo in odšel v Montpellier. A verjamem, da bomo našli pravo kohezijo in kolektivni duh ter da se bomo znali v težkih trenutkih čim bolje odzvati,« pravi levoroki ostrostrelec, ki na lanskem EP ni nastopil, saj si je na treningu tik pred odhodom na Poljsko poškodoval stegensko mišico.

Sreča pri žrebu skupin na SP

Slovenija je bila na SP 2013 v Španiji četrta, v Katarju 2015 pa osma. V Franciji bo igrala v skupini B v Metzu z Angolo, Islandijo, Makedonijo, Tunizijo in Španijo. »Moramo si priznati, da smo imeli srečo pri žrebu in da bi lahko dobili precej težjo skupino. Kljub številnim spremembam v ekipi, pomlajevanju, poškodbam in odpovedim spadamo po kakovosti in ratingu na drugo mesto v skupini, za odtenek je mogoče pred nami le Španija. A tudi Islandci, Makedonci in Tunizijci so nam blizu, uvrstitev na eno izmed prvih štirih mest, ki pelje v drugi del, pa je naša obveznost,« se zaveda Dolenec, ki se je lansko poletje poročil z dolgoletno spremljevalko Sašo, s katero imata triletnega sina Marka, Juretova poročna priča pa je bil reprezentančni soigralec in someščan Matej Gaber.

V drugem delu SP se bo Slovenija križala s skupino A, v kateri so Francija, Poljska, Rusija, Brazilija, Japonska in Norveška. »Fino bi bilo, če bi osvojili prvo ali drugo mesto v skupini ter nato v osmini finala dobili vsaj na papirju lažjega tekmeca. Tako bi lažje prišli do četrtfinala, torej med osem na svetu, kar je realen cilj. Na katerem koli velikem tekmovanju sem doslej nastopil, smo vedno prišli med osem. A tokratna tiha želja marsikoga od nas je še malce višja,« dodaja prvi strelec četrtouvrščenega kluba francoske lige in rezervni kapetan Montpelliera, ki je uspešno končal tudi fakulteto za menedžment v Kopru.