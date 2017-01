Dobre ograje – dobri sosedje?! Prepuščamo vam, da o tem presodite sami, toda zagotovo boste soglašali, da je treba pri tem nedvomno negovati dobre sosedske odnose in upoštevati pravila vljudnosti.

Ne gre za sovražno potezo Ograje niso samo za to, da varujejo zasebnost in zadržujejo nezaželene obiske, temveč tudi obeležujejo meje posesti ter omogočajo otrokom in domačim ljubljenčkom, da se brez skrbi igrajo na dvorišču. Včasih so tudi povsem estetska odločitev. Če se torej vaš sosed odloči postaviti ograjo, kjer je prej ni bilo, ne sumite na prvo žogo, da vas želi »odrezati« ali da gre za sovražno potezo.

Preverite, kje poteka meja Ko želite postaviti ograjo, morate najprej preveriti, kje poteka meja s sosednjim zemljiščem in se pozanimati o morebitnih pravilih glede videza in višine. Priporočamo vam, da se sestanete s sosedi in jih o svoji nameri pravočasno obvestite. Kadar namerava ograjo zgraditi vaš sosed, je povsem primerno, da ga povprašate o njegovih namenih in z njim preveriti načrte. Namen tega je odprta in prijateljska komunikacija, saj bo kljub novi ograji graditelj še vedno vaš sosed.

V skrajnem primeru na sodišče Bolj neprijetno je, če ugotovite, da je sosedova ograja »zašla« na vaše zemljišče. Najbolje se je s sosedi vljudno pogovoriti in svoje ugovore podkrepiti z uradno dokumentacijo iz zemljiške knjige. Seveda se vam lahko zgodi, da vam sosed ne bo hotel prisluhniti – takrat vam preostane sodna mediacija in če ta ni uspešna, nazadnje še tožba. Zna se zgoditi, da boste več let hodili na sodišče, pri čemer se bodo medsosedski odnosi zagotovo ohladili. Zato bi bila tudi pri nas dobrodošla služba, kakršno imajo v več ameriških zveznih državah, katere naloga je preverjati sosedske meje in odločati v sporih. Uradniki odločijo tudi, kje naj bo postavljena ograja, če na meji denimo stoji drevo.