Tudi referendumsko glasovanje o nadvse tehničnih vprašanjih, ki očitno in znatno presegajo možnosti primernega razumevanja miselno povprečne osebe in zato ne omogočajo pristne »javne deliberacije« (kakovostnega javnega komuniciranja o referendumski zadevi) in zato tudi ne »obveščenega odločanja« ljudi, ne pomeni večje demokratičnost odločanja, ampak manjšo.

Zlasti pa poskusi vsiliti referendumsko glasovanje o vprašanjih, ki neposredno zadevajo ustavne pravice ali svoboščine določene in manjše skupine ljudi, pomenijo nedemokratično držo. V tem zadnjem primeru gre tudi za protiustavnost ravnanja. Slovenija namreč, normativno in ustavno, ni samo »demokratična« država, ampak je tudi »ustavna demokracija«. Osrednja vrednota slovenske ustavne demokracije – kot »temeljske demokracije« – pa so očitno in nedvomno temeljne človekove in ustavne pravice in svoboščine. To je treba upoštevati tudi pri referendumih.

Menim, da se v Sloveniji prepogosto uporabljajo referendumi prav tako, kot se ne bi smeli: kot tehnika nedemokratičnega ravnanja in kot tehnika protiustavnega delovanja. Zato pomenijo manj, ne več demokracije in demokratičnosti.

To je pomembno in problem ostaja aktualen. Tokrat zato, ker se zdi, da se ob dogodkih okrepljenih gibanj ljudi iz drugih držav, ki jih k preseljevanju prisilijo vojna ali druge oblike nevzdržnega življenja v matični državi, utegne ta problem nedemokratične, antipolitične in protiustavne rabe referenduma preseliti na lokalno raven, v občine. Problem nedemokratičnosti s tem postane še znatno večji. Pride namreč do neposrednega konflikta med nedemokratičnostjo sistema (stališč, drže in ravnanj) javnih oblasti na eni strani in predpostavko (pogojno tudi s težnjo ali vsaj željo) o obuditvi in razvoju demokracije »od spodaj navzgor«, torej z lokalne ravni proti centru javnih oblasti, na drugi strani.

»Mi« in »drugi« Trk je toliko hujši in usodnejši, kolikor bolj se nedemokratični vzgibi, antipolitična drža in ustavno nesprejemljivi predlogi pravno zavezujočih odločitev prenesejo od strankarske parlamentarne politike in vodij strank na lokalne skupine pritiska, občinsko in krajevno civilno družbo, končno na vsakega posameznika posebej. Nastopi paradoks: istočasno, ko se ljudje na lokalnih ravneh zatekajo k parolam in zahtevam po »več demokracije« in »večjem vplivu na odločanje«, se ne le pred njihovimi očmi, ampak dejansko z njihovo odločilno pomočjo še bolj zanika demokratičnost na vseh ravneh družbe in se, ne da bi se ljudje tega zavedali in ne da bi bili to sploh zmožni misliti, demokratičnost razkraja. V najboljšem primeru v antidemokratični republikanizem. Konkretno: dober primer za to je lahko dogajanje v kraju ali občini (ne nujno v Velenju ali Črnomlju), kjer javna drža priložnostno organizirane civilne iniciative krajanov ali občanov pomeni nasprotovanje nameri javne oblasti, da se tam postavi ali uredi prehodni dom za tujce, ali podoben konkreten ukrep državne politike glede tujcev in migracij. Če se namreč nasprotovanje državljank in državljanov takšnemu ukrepu postavi v smislu argumenta »zahtevamo zavezo vlade, da nihče izmed slovenskih državljanov ne bo imel nižjega standarda, kot ga bo država zagotovila prebežnikom/migrantom/tujcem« in v smislu zahteve, »da se najprej poskrbi za blaginjo in razvoj, predvsem pa za varnost državljanov in občanov«, potem je to nedemokratična drža ljudi. In je tudi nemoralna drža ljudi. Takšno je namreč izrecno pogojevanje tipa »mi ali oni« in »mi pred njimi« ali pa »domačini pred tujci« in »zanje mora biti slabše kot za nas« – le tako je mogoče razumeti zahtevo »za njih nikakor boljše kot za nas same«. Takšna osredotočenost na razmejevanje med nacijo/družbo, kot »mi«, od zunanjega sveta onkraj državnih meja, kot »njimi, onimi, drugimi«, zanika deontološko demokratično opredeljevanje, zastopa etični partikularizem in ne težnje (skrbi) za moralno univerzalnost, odraža populizem izključevalnega nacionalizma in etični egoizem, ne odprtosti duha z vključevalno moralno držo. Gre torej za (vsiljeno in prisiljeno) etično ograjevanje od drugih-ne-naših, ne za moralno »skrb za drugega«. Zato ne pomeni vzpostavljanja, razvoja in krepitve demokratičnosti, ampak nekaj drugega. Tisto, kar je nasprotno od tega. V najboljšem primeru je to izrazit, četudi morda nezaveden, teleološki republikanizem – kot nacionalizem tipa trumpizem. Ne nazadnje takšna drža tudi ni ustrezna glede na ustavna izhodišča (Temeljno ustavno listino in ustavo) države Slovenije.