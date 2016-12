Nedopustne napake na ministrstvu za gospodarstvo so močno zapletle prenovo žičniških naprav na smučišču Vogel, ki je bila podprta z evropskimi sredstvi. Zaradi tega se morajo zdaj pred sodiščem zagovarjati predstavniki nekdanjega vodstva Žičnic Vogel in drugi sodelujoči. To je včeraj na kranjskem okrajnem sodišču poudaril nekdanji direktor te družbe in eden od obtoženih Anton Šteblaj.

Za omenjeni projekt so v Žičnicah Vogel na razpisu za evropska sredstva leta 2007 kandidirali dvakrat. Najprej so po nasvetu ministrstva kandidirali kot srednje veliko podjetje, a do sredstev niso bili upravičeni, ker je razpisna komisija ugotovila, da so v resnici veliko podjetje. Več sreče so imeli drugič, ko so se prijavili kot veliko podjetje, projekt pa je bil izbran za sofinanciranje.

Šteblaj kritičen do ministrstva »Napak si nihče ne upa priznati, prav tako zanje nihče ne odgovarja,« je dejal Šteblaj. Pri tem poleg nerazumnega napačnega svetovanja o velikosti podjetja omenja tudi dvojna pravila o dovoljenem začetku del na projektu. Medtem ko naj bi po evropskih pravilih dela, sofinancirana z evropskimi sredstvi, lahko začeli šele po prejetju sklepa o sofinanciranju, je eden od obrazcev ministrstva začetek del dovoljeval že po oddaji vloge. Še večji absurd pa je po mnenju Šteblaja dejstvo, da se morajo sodelujoči v projektu zdaj zagovarjati na sodišču, v preteklosti pa je ministrstvo prav ta projekt v Bruslju predstavilo kot enega od dobrih in uspešnih. Ne le, da sta novi štirisedežnici Brunarica in Orlove glave rešili smučišče pred propadom, družbo Žičnice Vogel pa pred stečajem, morda je investicija rešila celo kakšno življenje. Med deli so namreč blizu enega od stebrov odkrili podor, zaradi česar bi se steber že ob manjšem potresu lahko začel pogrezati, kar pa bi ogrozilo varnost smučarjev.