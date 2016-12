Čeprav danes velja, da so avtomobili zanesljivi, je po navadi tako, da zatajijo v najbolj neprimernih trenutkih in na najbolj neprimernih mestih. Ko se zgodi, da obstanete z okvaro na cesti, je treba upoštevati nekaj napotkov za varnost. V prvi vrsti mora voznik vozilo ustaviti čim bolj ob desnem robu vozišča ali na odstavnem pasu in vklopiti vse štiri utripalke. Voznik naj obleče odsevni jopič ali brezrokavnik ter postavi varnostni trikotnik vsaj 100 metrov za vozilom. Sopotniki naj izstopijo iz vozila, če je možno, naj tudi oni oblečejo odsevne brezrokavnike, predvsem pa se morajo umakniti na varno s ceste, na avtocesti za varovalno ograjo.

Prvi, na katere se verjetno spomnite, ko obtičite z okvaro vozila ali pa le s preluknjano pnevmatiko, a se vam niti ne sanja, kako jo zamenjati, je verjetno vaš prodajalec. Danes namreč veliko avtomobilskih znamk ponuja ob nakupu vozila tudi takšen ali drugačen paket zavarovanj, v katerega je vključena tudi pomoč na cesti. V primeru okvare voznik pokliče brezplačni klicni center v Sloveniji, klic iz tujine pa je plačljiv.

Šest od desetih okvar odpravijo takoj

»Peugeot in Citroën imata asistenci v Sloveniji že več kot 15 let. Sodelujemo s podizvajalci na področju izvajanja asistenc. V glavnem je vzrok klicev okvara vozila, a teh je vedno manj, kar kaže na višjo kakovost vozil. Če je vozilo v garanciji oziroma za vozilo velja podaljšano jamstvo, je ta storitev za lastnika vozila brezplačna. V preteklosti smo imeli intervencijska vozila za opravljanje asistenc na terenu, a se je pokazalo, da taka pomoč ni več rentabilna tudi zaradi upadanja števila asistenčnih primerov. Zato že kar takoj pošljemo vlečno službo, pri čemer je treba upoštevati še dejstvo, da posegov ne moremo opravljati na terenu, če se okvara zgodi na avtocesti, zato je prva izbira vlečna služba,« je povedal Stojan Renčelj, nacionalni tehnični svetovalec pri znamki Peugeot.

Ena večjih, ki se ukvarjajo s pomočjo na cesti, je Avtomoto zveza Slovenije. Že več kot 50 let pomagajo voznikom v stiski, delujejo 24 ur na dan vse dni v letu, kajti smola in nesreča ne poznata praznikov. »Pomagamo s 26 vlečnimi vozili in s 23 vozili za službo pomoči, ki so opremljena s širšim naborom pripomočkov in orodij za učinkovitejše popravilo na terenu. Vsa vlečna vozila so opremljena z orodjem za osnovno pomoč, določena pa tudi s tehničnimi sredstvi za zahtevnejše natovarjanje poškodovanih ali okvarjenih vozil. Nekaj vozil, ki so prvenstveno namenjena popravilom na cesti, ima tudi možnost vleke, če popravilo na kraju samem ni mogoče oziroma je dostopnost omejena, na primer v garažnih hišah,« je pojasnil Jurij Kočar, tehnični inštruktor pri AMZS. Tomaž Kejžar, vodja klicnega centra AMZS, je dodal, da pomoč na cesti ni le vleka pokvarjenega ali v nesreči poškodovanega vozila. Po njegovem v AMZS kot pomoč na cesti označujejo hitro posredovanje, pri katerem lahko mehanik varno odpravi nastalo napako na lokaciji, kjer je do okvare prišlo. »Gre za situacije, kot so izpraznjen akumulator, manjša okvara na hladilnem sistemu, predrta pnevmatika, menjava kolesa, pregorele varovalke, manjše okvare električne napeljave in podobno. Hitro popravilo vozniku omogoči takojšnje nadaljevanje poti. Če mehanik okvare ne more odpraviti, AMZS poskrbi za vleko vozila do ustreznega servisa. V povprečju kar šest od desetih okvar naši mehaniki odpravijo takoj, torej že na kraju samem,« je povedal Tomaž Kejžar.

Sicer pa se zlasti pozimi njihovi mehaniki srečujejo predvsem s težavami z elektriko, najpogosteje izpraznjenim akumulatorjem, predrtimi pnevmatikami, zamašenimi filtri za gorivo, zamrznjenimi tekočinami ter z različnimi okvarami na zavornem sistemu in podvozju. Nemalokrat za rešitev težav ne potrebujejo orodja, temveč stranki pomagajo z ustreznim nasvetom. Kot omenjeno avtomobilski prodajalci storitev pomoči na cesti ponujajo tudi že v okviru svoje prodajne dejavnosti. In oni velikokrat znajo prepoznati trende. Posebno tisti, ki ponujajo tako osebna kot lahka dostavna vozila, kot na primer Avto Triglav. Tam pravijo, da večjih razlik glede posredovanja pri osebnih dostavnih vozili ne opažajo, a če že, potem imajo nekaj več posredovanj pri dostavnikih, kajti ta vozila so, tako njihovi strokovnjaki, več v uporabi in z več prevoženimi kilometri. Iztok Galina, direktor poprodaje pri Avto Triglavu, je povedal: »Vsekakor so sodobni avtomobili veliko bolj zanesljivi kot v preteklosti in zelo redko beležimo napake, ki so bile včasih pogoste. Če do napake pride, je popravilo na terenu veliko zahtevnejše in večkrat nemogoče, za razliko od primerov pri starejših vozilih, ko se je veliko napak lahko odpravilo ob samem posredovanju vlečne službe. Četudi stranke seznanjamo s temi programi in ugodnostmi, se včasih zgodi, da se te storitve ne zavedajo oziroma je ne uporabijo in se obrnejo na drugega ponudnika. Glede na težave stranke v takih trenutkih je to po svoje seveda lahko tudi razumljivo, zato skušamo tudi v primerih, ko stranka pokliče drugega izvajalca, poiskati ustrezno rešitev.«