Nemška policija je priprla 40-letnega državljana Tunizije, ki živi v Berlinu in naj bi pri napadu pomagal Anisu Amriju, ki so ga policisti prejšnji teden ubili v Milanu, ko se je z orožjem uprl rutinskemu pregledu. Osumljenca so priprli danes dopoldan, po tem ko je zvezna policija preiskala njegov dom in posest.

Do domnevnega sostorilca so prišli prek Amrijevega mobilnega telefona, ki so ga našli v kabini tovornjaka, ki je zapeljal v božični sejem, so sporočili iz pisarne državnega tožilca.