Tudi na drugi tekmi v šestih dneh so košarkarji Krke in Olimpije poskrbeli za napeto končnico, le da je bil razplet tokrat drugačen. V 15. krogu lige ABA so četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju slavili Ljubljančani, ki so na koncu le izkoristili odsotnost treh pomembnih adutov pri gostiteljih – Marka Lukovića, Sandija Čebularja in Darka Jukića.

Obračuni med Krko in Olimpijo so v preteklosti vsaj v Novem mestu poskrbeli za nekoliko bolj razgreto ozračje, zdaj pa ni več tako. Dvorana Leona Štuklja je bila sicer včeraj nekoliko bolj polna kot sicer, a je v njej večino prvega polčasa najbolj odmevalo škripanje športnih copat. Ker sta se moštvi med seboj pomerili že četrtič letos, večjih skrivnosti v igri ni. Da se igralci med seboj dobro poznajo, je bilo opazno tudi na parketu, saj si na začetku nobeno izmed moštev ni priigralo večje prednosti. Sredi prve četrtine je Olimpija sicer močno povečala agresivnost v obrambi in nasprotniku skoraj pet minut ni dovolila koša iz igre, a se zaradi nezbranosti v napadu na rezultatu to ni poznalo. Gostje so tako Krki ves čas ponujali, naj prevzame štafetno palico in preide v vodstvo, a je ta vsakokrat, ko je imela možnost, zatajila. Jasno je bilo, da zmaji darila ne bodo ponujali v nedogled. Pred koncem prvega polčasa so tudi po zaslugi številnih izgubljenih žog Novomeščanov dosegli delni izid 13:0 in s tem nekoliko prebudili domačo publiko, ki je negodovala nad razmerami na parketu in vodenjem trenerja Dejana Mihevca.

Krki v drugem polčasu ni preostalo drugega, kot da strne vrste v obrambi in z garanjem poskuša priti do novega zasuka. Sprva na to ni kazalo, saj je Olimpija večino tretje četrtine ohranjala varno prednost, nato pa je v glavah gostiteljev prišlo do preskoka. Dolenjsko moštvo je namreč zaprlo vse poti do svojega obroča, v napadu so se razigrali Curry, Bunić in Dimec in Krka je na sredini zadnjih desetih minut prešla v vodstvo. Domači gledalci so bili na nogah, a se na koncu zmage tokrat niso mogli veseliti. Po nekaj dobrih minutah so namreč gostitelji v ključnih trenutkih znova naredili preveč napak v napadu in tako v jadranskem tekmovanju zabeležili že sedmi zaporedni neuspeh.

»Prvi polčas je bil izredno dober. V napadu smo izrabili svoje prednosti, v obrambi pa smo bili korektni. Tako smo dokaj zlahka prišli do 14 točk prednosti, a je nato sledil katastrofalen drugi polčas. Te stvari bo treba analizirati in jih izkoreniniti. Bili smo pasivni in smo Krki sami ponudili, da se je vrnila. Pet minut pred koncem smo tako morali začeti znova, a na koncu le odnesli točki iz Novega mesta,« je po zmagi povedal trener Olimpije Gašper Okorn. Dejan Mihevc na drugi strani je moral najprej poslušati očitke navijačev, nato pa je strnil misli. »Imamo kratko rotacijo, med strelci pa nam močno manjkata Čebular in Luković. Težko se je bilo vrniti v igro za zmago, nato pa nam je zmanjkalo tudi nekaj sreče za drugo zaporedno zmago proti Olimpiji.«

Liga ABA 15. krog: Mornar – Cibona 92:57 (24:15 40:29, 66:44, Jonnes in Waller po 14; Sulejmanović 14), že odigrano: Igokea – Karpoš 79:71, Partizan – MZT 91:76, M. Leks – FMP 76:72, Cedevita – C. zvezda 91:95, Zadar – Budućnost 78:76. 1. C. zvezda 15 15 0 1292:1015 30 2. Partizan 15 12 3 1205:1105 27 3. Cedevita 15 10 5 1339:1209 25 4. Budućnost 15 10 5 1234:1159 25 5. Cibona 15 10 5 1232:1189 25 6. Igokea 15 8 7 1125:1148 23 7. Olimpija 15 7 8 1202:1214 22 8. Zadar 15 6 9 1194:1309 21 9. Mornar 15 5 10 1171:1171 20 10. M. Leks 15 5 10 1204:1255 20 11. Krka 15 5 10 1079:1209 20 12. FMP 15 4 11 1116:1197 19 13. Karpoš 15 4 11 1113:1205 19 14. MZT 15 4 11 1142:1263 19