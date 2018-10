Kabina za prhanje je lahko samostoječa ali postavljena ob zid, odvisno od prostora, ki je na voljo in vodovodne napeljave. Če kopalnico urejate na novo in je dovolj velika, si lahko privoščite tudi pršno kabino na sredi prostora, vendar je takšna postavitev redkejša in ne prav praktična – vsekakor pa je atraktivna. Ob prenovi stanovanja kabina najpogosteje zamenja vzidano kopalno kad, zato je smiselno, da jo postavimo na isto mesto, torej ob zid.

Kadica v tleh ali nad njimi Pršna kad je lahko vgrajena v tla ali pa je nanje položena. Zaradi vodovodnih cevi, ki potekajo pod njo, je kadico brez večjih gradbenih posegov pogosto nemogoče vgraditi. Če se odločite za klasični model, izbirajte med trendovskimi nizkimi in plitvimi kadmi, narejenimi iz kompozitnih materilov, ki posnemajo beton ali cement. Narejene so tako, da nam na njih ne drsi in so na voljo v različnih barvah. V zadnjem času se uveljavljajo pršne kabine brez kadice na obstoječih tleh (keramičnih ploščicah, marmorju ali različnih imitacijah naravnih materialov), vendar ta izvedba zahteva posebno inštalacijo in kanalete za izliv vode v steni ali tleh.

Dovolj širine za udobje V trendu so velike pršne kadi, široke od 120 do 160 centimetrov, ki omogočanje hkratno prhanje dveh oseb. Če ste omejeni s prostorom, vam priporočamo, da izberete širino 80 centimetrov, ki zadošča za udobno prhanje ene osebe brez neprijetnega dotikanja sten kabine. V zelo majhni kopalnici vam ne preostane drugega kot najbolj klasična kotna vgradna kad, a se vam zaradi udobja vendarle splača izbrati čim večji model – tudi na račun manj »manevrskega« prostora za druge potrebe v kopalnici. Upoštevajte le, da imate dovolj prostora pred umivalnikom in straniščno školjko.

Prozorno ali motno steklo? Pršne kabine so lahko zaprte ali napol odprte. Slednje so uporabne v kopalnicah, kjer ni stiske s prostorom, saj potrebujejo za izhod namesto vrat več kot pol metra praznega prostora do stene. V zaprti različici so vrata klasična, drsna ali zložljiva. Kabine so lahko tudi prehodne, a te so spet uporabne zgolj v velikih kopalnicah. Ker pršne kabine s svojim volumnom v kopalnici dominirajo, pazljivo izberite steklo zanje. Stene v motnem steklu so primerne za večje prostore, ker še dodatno poudarijo velikost kabine, medtem ko je prozorno steklo kot nalašč za majhne kopalnice, ker jih vizualno ne pomanjša. Odločite se lahko tudi za kombinacijo prozornega in motnega stekla, še posebno če želite ohraniti intimno ozračje, ali za obarvano steklo. Sodobnih stekel ni težko čistiti, saj so obdelana s posebnimi premazi, ki preprečujejo nabiranje vodnega kamna.