Ena največjih napak pri organizaciji omaric v kuhinji je, da ne načrtujete nakupov. Preden se odpravite v trgovino, preglejte, kakšne zaloge imate, in si nato po kategorijah na samolepilne listke zapišite, kaj imate in kaj še potrebujete. Listke nalepite na notranjo stran omaric, da ste vedno v toku z zalogami.

Se tudi vam večkrat zgodi, da kupite v trgovini živila, ko pa se vrnete domov, ugotovite, da jih že imate? Najboljši način za dobro organizacijo kuhinjskih omaric je, da živila in izdelke, na katere ste že pozabili ali vam niso všeč, iz njih odstranite. Če jim še ni potekel rok trajanja, jih podarite najbližji človekoljubni organizaciji. Tako boste na tekočem, kaj resnično potrebujete in česa ne, naredili boste prostor v omaricah, hkrati pa ne boste po nepotrebnem zapravljali denarja za dvojne nakupe.

Ključ za kar najboljšo izkoriščenost kuhinjskih omaric je navpični prostor. Če so omarice visoke, v njih pa ni veliko polic, jih nekaj dodajte in pridobili boste prostor za shranjevanje. Če polic ni mogoče premakniti, nanje obesite košarice, kjer lahko shranjujete manjše zavitke živil. V pomoč pa vam bodo tudi prečne poličke na policah, kamor spravite deske za rezanje, pekače ali krožnike.

Eden največjih problemov pri urejanju kuhinjskih omaric so začimbe. Ker so v tako majhnih steklenkah, ki so vse videti enake, vam priporočamo, da jih v posebno košarico razvrstite po abecedi, da lažje najdete tisto, ki jo iščete. Druga možnost pa je, da vrh originalne nalepite novo nalepko, na kateri z velikimi črkami izpišete vrsto začimbe.

Nekaj minut pospravljanja na dan

In končno, vzemite si vsak dan nekaj časa za urejanje ter poskrbite, da so živila in pribor v omaricah na tistem mestu, ki ste ga zanje namenili. Strokovnjaki pravijo, da le nekaj minut pospravljanja in urejanja omaric na dan prepreči kuhinjsko organizacijsko katastrofo.

Vir: homeinteriorszone.com