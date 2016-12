Da temu ne bi sledil v postelji, s slabostjo ter glavobolom preživet prvi dan v novem letu, vam ponujamo nekaj napotkov, s pomočjo katerih se boste lažje spopadli z mačkom oziroma posledicami pretiranega uživanja alkohola.

1. namig: ne pozabite na vodo Dobro je znano, da ob sočasnem uživanju alkohola in vode popijemo manj alkoholne pijače, zato naj vsakemu kozarcu vina sledi kozarec vode. Voda je nujna tudi zato, ker preprečuje dehidracijo. Tkivo okoli možganov je skoraj v celoti narejeno iz vode in če bo prišlo do dehidracije, lahko stavite, da vam bo ves dan razbijalo v glavi. Če izsušenost preprečite, boste preprečili tudi glavobol, zato tudi ob prihodu domov popijte velik kozarec vode in ravno tako s kozarcem vode (ali soka) začnite nov dan.

2. namig: grizljajte Vino, pivo in žganje imajo kar lepo količino kalorij, a to še ne pomeni, da lahko nadomestijo pravo hrano. Preden začnete piti, naj bo v želodcu vsaj nekaj hrane, saj bo tako alkohol počasneje prehajal v kri – in manj alkohola ko boste imeli v krvi, manj boste pijani, zato pa naslednje jutro tudi manj »zmačkani«. Ko je novoletna večerja mimo, se do polnoči oziroma še dlje držite prigrizkov, prav tako pa ne pozabite na kislo juho, če jo ponujajo. Kar koli, samo da ne pijete na prazen želodec.

3. namig: izberite lažje pijače Ste že kdaj opazili, da imate od rdečega vina hujšega mačka kot od belega? Res je. Zaradi razlike v fermentaciji velja belo vino za lažje in povzroča manj težav kot rdeče. Enake razlike so opazne tudi pri žganih pijačah – vodka za seboj ne bo pustila tako močnega glavobola kot viski.

4. namig: ne posezite po cenenih alkoholnih napitkih Boljša kakovost pomeni boljšo pridelavo in izdelavo, to pa prinaša manj težav z glavobolom. Če pijete, se odločajte za kakovostna vina in kakovostne žgane pijače, kjer je zorenje potekalo v boljših pogojih in se je razvilo manj slabih snovi. Tisti, ki so kdaj že izkusili razliko med viskijem za »normalno« ceno, in viskijem za »diskontno« ceno, se bodo s tem gotovo strinjali – deset, dvajset ali še več evrov razlike se v kakovosti še kako opazi!

5. namig: poskrbite za vitaminsko in mineralno bombo! Alkohol uniči precej hranilnih snovi, telo pa jih zato, da bi si opomoglo od njega, potrebuje še več kot običajno. To pomeni, da je naslednji dan nujno začeti z vitamini in minerali – sokovi, multivitaminskimi tabletami, sadjem in zelenjavo za zajtrk, športnim vitaminskim napitkom … Posebno pomembno je, da nadomestite izgubljeni kalij, zato si privoščite banane in špinačo.

6. namig: izognite se mehurčkom Mehurčki so krivi, da se alkohol še hitreje absorbira. To pomeni, da se jim je najbolje izogniti. Nič ne de, če ob polnoči popijete kozarček penine, a preostanek večera in noči se izogibajte alkoholu, mešanem s kokakolo, oranžado, mineralno vodo in podobnim.

7. namig: jutranji sprehod Da si bo telo hitreje opomoglo oziroma da se celice hitreje obnovijo, potrebujejo kisik. Prav tako je nujen za hitrejšo razgradnjo alkohola, ki je še vedno v telesu. Največ kisika pa dobimo s telesno vadbo. Jutro po zabavi pojdite torej na sprehod, da se nekoliko zadihate in tako telo nahranite s kisikom. Če imate možnost oditi na sprehod v sončnem vremenu (če greste na primer v hribe), še toliko bolje, saj bo sonce pomagalo pri sintezi vitamina D in vas blagodejno napolnilo z energijo.

8. namig: poskrbite za jetra Alkohol močno vpliva na jetra, da se ta hitreje obnovijo in si opomorejo, pa potrebujejo taurin. Tega najdete v jajcih, zato so odličen in krepak zajtrk tudi umešana jajca.

9. namig: pijte ingverjev čaj Ingver je na splošno priporočljiv proti slabosti in razdraženemu želodcu, zato si z ingverjevim čajem ter ingverjevimi piškoti pogosto pomagajo nosečnice. Če se tudi vi počutite slabo in svojega želodca ne morete prepričati, da niste na vrtoglavi vožnji v zabaviščnem parku, si ingverjev čaj pripravite tudi vi.