Del tradicije božičnih in novoletnih praznikov je tudi obilica druženja ob ogromnih količinah hrane, ki jih naše telo hočeš nočeš enostavno ni zmožno prebaviti. Tudi kozarček ali dva alkoholne pijače več si običajno privoščimo ob druženju, ki se pogosto zavleče do jutranjih ur. Tako smo zaradi prebedene oziroma kar prekrokane noči prikrajšani še za lepotni spanec.

Decembrska druženja so med drugim odlična priložnost, da svoj ritem vsakdana prestavimo v nižjo prestavo, najdemo čas za ljubezen, nekaj dela prostih dni, ki jih preživimo ob druženju, pa prinese veliko pozitivnega tudi za duševni mir, za boljše zdravje in počutje. Seveda če pri tem ne pretiravamo. Ob zaužitju večje količine alkoholnih pijač se telo izsuši, zato lahko telesna teža pade za kakšen kilogram. Če pa je zaužitih kalorij več kot porabljenih, nam tehtnica neusmiljeno pokaže rezultat že v nekaj dneh po praznikih. In kaj sledi? Ubogemu alkoholnemu mačku sledi prav tako zoprni moralni maček.

Kako se znebimo alkoholnega mačka

Biti pameten dan po naporni noči navadno ni ravno lahko, zato tudi sklepi, da naslednjič ne bomo pretiraval z alkoholom, ne bodo padli na plodna tla. Zagotovo pa bo pomagala že nekajdnevna popolna abstinenca, vsaj kar zadeva alkoholne pijače. Alkohol je močan diuretik, zato po naporni noči povzroči dehidracijo. Telo se bo hitreje regeneriralo, če bomo čez dan spili vsaj dva litra bistre tekočine, vodo pa lahko nadomestite tudi s kokosovo vodo, ki vsebuje elektrolite in ugodno deluje na izčrpano telo. Ravno tako ne bo odveč, da se kljub uporu telesa preoblečete v športna oblačila in poskusite porabiti nekaj kalorij v lahkotnem tempu na svežem zraku. Tako zmerna vadba kot lakota bosta pospešili izločanje alkohola. Seveda kljub vadbi ne moremo vplivati na izločanje alkohola iz ledvic in jeter, lahko pa ga vsaj nekaj skozi dihanje in potenje. Čeprav se nam že sama misel na žlico hrane, ki se počasi premika proti našim ustom, strašno upira in pogosto izzove ponovno slabost, je prav, da se prisilimo zaužiti vsaj manjši obrok, ki naj bo sestavljen iz ogljikovih hidratov, denimo testenin ali riža. Če ni energije za stanje ob štedilniku, bo zadoščal že kos kruha. Vsekakor odsvetujemo uživanje mastne hrane in na dan, ko vam družbo na udobni sedežni dela alkoholni maček, raje uživajte sveže sadje in zelenjavo. Vitamini in minerali vas bodo poživili in pripomogli k hitrejši obnovi telesa.

Ne škodi niti vedeti, da temnejša ko je pijača, hujše so posledice. Raje izberite pijače, kot je vodka ali gin. Svetujemo tudi, da se izogibate tekili in obvezno tudi vsem cenenim alkoholnim pijačam, še posebno viskiju. In kar je najpomembneje, nehajte piti, dokler ste še prisebni, vas ne boli glava in vam ni slabo.