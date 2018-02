Predstavljamo vam nekaj preprostih nasvetov, kako urediti prijetno okolja za branje, v katerem boste pozabili na vsakdanje skrbi. Bralni kotiček naj bo nekaj posebnega. Uredite ga lahko v kotu dnevne sobe blizu lepega in velikega okna ali pa vam je morda ljubši gugalnik na verandi, iz katerega opazujete svet. Izberite prostor, ki vas navdihuje, a vam hkrati omogoči, da se osredotočite in uživate v branju.

Izberite udoben sedež Sprostitvi namenjen kotiček za branje ne bo popoln brez udobnega sedeža. Glede na dekor in vaš življenjski stil je to lahko kavč ali večji naslonjač. Sedež naj bo dovolj lahek, da ga boste lahko premikali glede na izvor svetlobe in temperaturne spremembe.

Naravna svetloba Ko ustvarjate kotiček za branje, ne pozabite na naravno svetlobo. Prostor naj bo povezan z njenim izvorom, hkrati pa naj ne bo premočna, da vas ne bodo pri branju bolele oči zaradi bleščanja. Lepe dekorativne zavese so kot nalašč za zastiranje oken pred premočnim soncem.

Umetna razsvetljava Zvečer osvetlite prostor za branje s toplo in privlačno lučjo, za močnejši vir svetlobe pa poskrbijo talne, stenske in namizne svetilke, ki so idealne za bralni kotiček.