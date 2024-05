Na polovici sezone so velenjski rokometaši na tretjem mestu za dve točki zaostajali za Trebanjci in eno za Celjani. Zaostanek za Celjani, ki so izgubili v Trebnjem, so izničili že po prvem krogu nadaljevanja, nato pa so izkoristili še dva spodrsljaja varovancev Uroša Zormana. Z njimi so v 15. krogu doma igrali neodločeno, je pa Trimo v 17. krogu izgubil v Slovenj Gradcu, v 21. pa igral neodločeno v Ormožu. Darilo so Velenjčani, ki so v pokalnem tekmovanju že v šestnajstini finala izpadli prav proti Trebanjcem, zagrabili z obema rokama.

V zadnjem krogu ose niso ničesar prepustile naključju. Pred več kot tisoč navijači so v tekmi sezone, kot so jo sami poimenovali, že v prvem polčasu Ormožanom pobegnili za deset golov, drugi pa je bil le še formalnost. »Če bi mi kdo pred začetkom sezone ponudil tretje mesto, bi bil zadovoljen. Naslov prvaka je izreden uspeh naše ekipe, in to več kot zaslužen. Nihče nam ni nič podaril, na drugi strani pa smo mi vzeli vse, kar nam je bilo ponujeno,« je po petem velenjskem naslovu državnih prvakov dejal Zoran Jovičić. Vendar prvo mesto velenjski ekipi, ki bo v novi sezoni okrepila svoje vrste (za zdaj je znano, da bodo prišli Anže Blagotinšek, Vlado Matanović in Oleksij Jankovskij), ne prinaša lige prvakov, kar samo govori o tem, da slovenski moški klubski rokomet zaostaja za evropskim vrhom. Velenjčani bodo igrali v evropski ligi, v kateri so se letos od nadaljnjega tekmovanja poslovili po koncu glavnega dela.

Z mešanimi občutki so sezono na drugem mestu končali Trebanjci, ki so v zadnjem krogu po hudem boju ugnali Ribničane. V tolažbo jim ostaja, da so v klubske vitrine prinesli svojo prvo lovoriko po zmagi v pokalu Slovenije, toda dva že omenjena spodrsljaja sta jim odnesla tudi najbolj želeni naslov. Po tekmi v Ribnici se je z njihove klopi poslovil Uroš Zorman, ki odhaja v Slovana, ki bo imel v novi sezoni visoke cilje, z njim gre tudi reprezentant Staš Slatinek Jovičić. Novi trener Trima naj bi bil Rade Stojanović, selektor mladinske reprezentance Severne Makedonije, ki je v začetku tega tisočletja igral za Trimo. Največje razočaranje predstavlja šele tretje mesto Celja, toda glede na to, da dolga leta izgublja svoje najboljše igralce, je moralo priti do takšnega padca. Vodstvo kluba se bo moralo resno zamisliti, kako naprej. Brez večjega finančnega vložka ne bo šlo, če bodo želeli slediti konkurenci že v slovenski ligi, kaj šele v Evropi. V tolažbo jim je lahko le, da so državni prvaki njihovi mladinci, tri kroge pred koncem pa se z naslovom že lahko pohvalijo tudi njihovi kadeti.

Zadnji klub, ki si je priigral nastop v evropskem pokalu, je novomeška Krka, ki je v Kopru igrala neodločeno, tako da so v Novem mestu lahko zadovoljni s sezono. Napeto je bilo tudi v boju za obstanek v prvi ligi, ki bo v prihodnji sezoni imela le še 12 klubov. Neposredno so iz nje že pred zadnjim krogom izpadli Škofljica, Ljubljana in Dobova, medtem ko bodo morali Škofjeločani igrati v dodatnih kvalifikacijah za obstanek. Njihov nasprotnik bodo Radovljičani, med najboljše slovenske klube pa se vrača Krško.

Izidi, 26. krog: Ljubljana – Ivančna Gorica 25:22 (16:15), Ribnica – Trebnje 27:28 (15:15), Celje – Škofljica 40:35 (20:18), Velenje – Jeruzalem Ormož 31:26 (20:10), Dobova – Slovan 26:32 (16:17), Slovenj Gradec – Loka 33:25 (19:13), Koper – Krka 29:29 (16:13), končni vrstni red: 1. Velenje 47, 2. Trebnje 46, 3. Celje 39, 4. Krka 33, 5. Jeruzalem Ormož 32, 6. Ribnica 30, 7. Koper 29, 8. Slovenj Gradec 24, 9. Slovan 21, 10. Ivančna Gorica 19, 11. Loka 17, 12. Škofljica 13, 13. Ljubljana 8, 14. Dobova 6.