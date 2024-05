Pogačar potrebuje motoristično opremo

Prepričljivi zmagovalec italijanskega Gira Tadej Pogačar je predzadnjo (in hkrati zadnjo gorsko) etapo od Alpaga do kraja Bassano del Grappa impresivno in suvereno osvojil pred množico italijanskih, slovenskih in svetovnih navijačev, med katerimi so bili tudi takšni, ki so šli v svojem navdušenju nad Pogijevo vožnjo predaleč.