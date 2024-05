Ob sofinanciranju Evropskega sklada za regionalni razvoj in RS so v občini Borovnica ob rekonstrukciji odseka regionalne ceste med Borovnico in Bregom-odcep za gasilski dom, dobili prvo sodobno kolesarsko povezavo, ki je tudi sestavni del Barjanskega kolesarskega omrežja in del državne kolesarske povezave R10 Polhov Gradec–Horjul–Vrhnika–Podpeč–Ig. Danes so jo tudi uradno predali v uporabo.

Slabe pol ure po tem, ko je iz ljubljanske smeri v Borovnico pripeljal vlak še z nekaj kolesarji se je na P+R Borovnica začela tudi uradna proslava ob slovesni otvoritvi kolesarske povezave Borovnica–Breg. Kot je povedal Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte na Občini Borovnica, so malo pohiteli s praznovanjem mednarodnega kolesarskega dne, ki je uradno šele 3. junija. »Žal imamo takrat druge aktivnosti,« je povedal, hkrati pa namignil, da nima nobenega smisla, da bi še naprej čakali na državo, ki ima v načrtu da del Barjanskega kolesarskega omrežja, ki poteka skozi njihovo občino, odpre skupaj s ceremonijo ob prenovljeni železniški progi.

Z odsekom regionalne ceste med Borovnico in Bregom-odcep za gasilski dom, je Brezovica dobila prvo sodobno kolesarsko povezavo, ki je bila sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in države. »Danes smo odprli odsek, ki ga je Občina Borovnica naredila samostojno in poteka ob Borovniščici do regionalne ceste,« je povedal sogovornik in dodal, da so poleg slovesne otvoritve pripravili tudi družinam z majhnimi otroki zanimive kolesarske izlete za spoznavanje bogate naravne in železniške dediščine kraja.

»Že pred časom smo v okviru projekta Tematski park in spominska pot borovniškega viadukta usposobili pet turističnih vodičev, prav tako so z nami danes vodniki za vodenje po Barju,« je povedal Klemenc. Slednji je tudi izpostavil bolj zahtevno gorsko kolesarsko turo, ki so jo vodili stari gorsko-kolesarki mački TVD Partizan Borovnica.

A še preden so se kolesarji podali na eno od tur, so lahko izpravnost svojega kolesa preverili pri serviserju Javnega podjetja KP Vrhnika. Podjetje v okviru projekta »zero waste« rabljenim kolesom, ki končajo na njihovi deponiji, povrnejo uporabnost in življenje. Prav tako pa se radi odzovejo na različne kolesarske dogodke, kjer ponudijo svoje znanje in storitev.