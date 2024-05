Tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zatrdil, da Izrael ne bo izvajal vojaških operacij v stanovanjskih predelih Rafe, kjer bi bilo lahko ogroženo palestinsko civilno prebivalstvo. Vendar agencijske ekipe iz terena poročajo, da se napadi na mesti Rafe in Deir al Balah še naprej nadaljujejo.

Izrael je že včeraj zavrnil odločitev Meddržavnega sodišča. »Obtožbe genocida, ki jih je proti Izraelu uperila Južna Afrika, so zavržne in nezaslišane. Izrael v vojni proti Hamasu postopa glede na pravico do obrambe svojega ozemlja in državljanov, kar je skladno z našimi moralnimi vrednotami in mednarodnim pravom, vključno s humanitarnim pravom,« sta v skupni izjavi zatrdili izraelsko zunanje ministrstvo in svet za nacionalno varnost,