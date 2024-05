Danes pozno popoldne po našem času so poročali, da so za zdaj našli le tri trupla, bojijo pa se, da je plaz zasul več sto ljudi. Plaz je namreč zagotovo zasul več kot sto hiš, lokalne oblasti pa lahko za zdaj le ugibajo, koliko ljudi je bilo v kritičnem času v hišah. Na pomoč so se odpravile reševalne, zdravniške, policijske in vojaške ekipe, reševanje pa bo zahtevno, saj gre za zelo odročno območje, do katerega je mogoče priti skoraj izključno po zraku.