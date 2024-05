Transportno podjetje Norfolk Southern Railway mora dobro leto po hudi nesreči vladi ZDA plačati 285 milijonov evrov, so sklenili v poravnavi. Z odškodnino bodo pokrili stroške posledic onesnaženja zraka, vode in zemlje v širši okolici.

Zaradi požara, v katerem so zagorele nevarne snovi, je umrlo okoli 45.000 živali, večinoma vodnih.

2000 prebivalcev, ki so morali zaradi zdravja zapustiti domove, je s prevoznim podjetjem že prejšnji mesec v ločenem postopku sklenilo skupinsko poravnavo za 550 milijonov evrov odškodnine. Od nesreče dalje so namreč poročali o zdravstvenih težavah, kot so glavoboli, razdražene oči in izpuščaji.

Podjetje mora plačati še 14 milijonov evrov kazni zaradi kršitev zakona o čisti vodi. Predstavniki ameriške agencije za varovanje okolja in ministrstva za pravosodje so namreč slaba dva meseca po nesreči proti prevozniku vložili tožbo zaradi nezakonitega izpusta nevarnih snovi, nafte in onesnaženja.

»Nobena skupnost ne bi smela doživeti takšne travme, kot so jo izkusili prebivalci mesta East Palestine,« je dejal direktor agencije za varovanje okolja Michael Regan.

Poravnavo mora potrditi še zvezni sodnik. Zaslišanje je napovedano za 25. september.

Samo za stroške odpravljanja posledic nesreče bo podjetje Norfolk Southern plačalo skoraj milijardo evrov, od tega 185 milijonov za izboljšanje varnosti prevozov in 720 milijonov za odstranjevanje posledic onesnaženja.