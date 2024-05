Svoja vrata je medvoški kulturni festival odprl že včeraj: s koncertom glasbene šole Franca Šturma in odprtjem razstave fotografij Spomin # medvodami. Danes bo dogajanje v znamenju Igrišča kulture in Potujoče ustvarjalnice, ki bo z zabavnimi in poučnimi vsebinami kratkočasila in izobraževala tako družine kot šolarje.

Obiskovalci se bodo med drugim spoznali z igro Spomin # medvodami, ki predstavlja 30 motivov, ki tvorijo identiteto občine, pri projektu in razvoju produkta pa so sodelovali amaterji, profesionalci, ustvarjalci in strokovnjaki, med njimi 11 fotografov. Pika na i večernega dogajanja bo koncert HELP! A Beatles tribute z gosti.

»Jutrišnja sobota, ko bomo praznovali dan mladosti, nakazuje na rdečo nit festivala občine Medvode. Gre za trilogijo nove tematike festivala, ki prek kulture in umetnosti povezuje dediščino, naravo in industrijo,« je pojasnila vodja festivala ter koordinatorka in organizatorka kulturnega programa v Javnem zavodu Sotočje Medvode Sabina Spanjol.

Festival bodo popestrili tudi trije večerni koncerti, ki poudarjajo pomembnost medgeneracijskega sodelovanja ter razvijanja veščin mladih talentov ob podpori strokovnjakov in širše skupnosti. S skupino HELP! A Beatles tribute bodo zapeli tudi osnovnošolski zbori in Mladinska vokalna skupina Medvode.

Tudi na gurmane niso pozabili, v okviru Stičišča okusov sotočja bodo za kulinarične dobrote poskrbeli lokalni mojstri iz gostinstva Jezeršek, Gorazd Potočnik in Miro Rismondo.

Več o dogajanju si lahko preberete na spletni strani https://zavodsotocje.si/kultura/medvoski-kulturni-festival-2024.

Tri razstave na prostem

Prebivalce in obiskovalce medvoške občine pa v letošnji pomladi razveseljujejo tudi tri razstave na prostem. Ob 30. obletnici občine jih je pripravilo Turistično društvo Žlebe Marjeta, rdeča nit razstav pa so ljudje, ki so pustili pečat v skupnosti, zanimivi dogodki iz zgodovine in pomembne gradnje, ki so izboljšale kakovost bivanja v Medvodah.

Vse tri razstave združujejo različne zanimive zgodbe iz tridesetletnega obdobja občine, za izbor fotografij pa je poskrbel Ladislav Vidmar. »V treh desetletjih so se Medvode prelevile iz običajnega socialističnega industrijskega kraja z zaledjem vasi v okolici v lepo, urejeno, prijetno in sodobno občino. Medvode so postale mesto in zelena vrata prestolnice Ljubljane,« so ob otvoritvi razstav, ki bodo na ogled do maja prihodnje leto, poudarili na Občini Medvode. Dodali so, da se je podoba občine v tridesetih letih korenito preoblikovala in se danes kaže v prijetnem in uravnoteženem razvoju mesta in tudi vasi, ki skupaj tvorijo občinski prostor.

V zaselku Žlebe so organizatorji razstav v Galeriji pod kozolcem na ogled postavili fotografije z ljudmi, ki so pustili pečat v skupnosti, v galeriji na prostem ob Knjižnici Medvode so prikazani zanimivi dogodki iz zgodovine, tema razstave v galeriji na prostem ob Zbiljskem jezeru pa so pomembne gradnje, ki so izboljšale kakovost bivanja pri nas.

Medgeneracijska druženja v naravi

»Naše društvo letos praznuje 20. obletnico delovanja, to pa sovpada tudi s 30. obletnico občine Medvode,« je pojasnila predsednica Turističnega društva (TD) Žlebe Marjeta Zvonka Hočevar. Po njenih besedah so razstave v Galeriji pod kozolcem, ki že osem let povezujejo kulturo in rekreacijo, vselej zelo odmevne tudi zato, ker gre za področje, ki je priljubljeno izhodišče za obiske vrhov Polhograjskega hribovja, pohodnikom pa je pred obnovljenim kozolcem na voljo tudi brezplačno parkiranje.

Pika na občinskega praznovanja bodo tudi ostali dogodki, ki jih prireja društvo. Petindvajsetega junija bodo izvedli tradicionalni pohod Po poteh roparskih vitezov, ki se ga vsako leto udeleži od 150 do 200 ljudi. »Veseli nas, da se pohodnikom iz naše krajevne skupnosti iz leta v leto pridruži tudi čedalje več meščanov, nikoli pa na dogodku ne manjka niti pogostitev z domačimi dobrotami, za katero poskrbijo vaške gospodinje,« je povedala Hočevarjeva.

Dodala je, da so v okviru društva zelo priljubljeni in dobro obiskani tudi tradicionalni nočni pohodi na Katarino, ki jih mesečno prirejajo ob polni luni, vsakoletni prižig prazničnih luči v decembru na sveti Marjeti in celotne aktivnosti Medvoške Pehte, ki občane navdušuje s svojimi zvarki in nasveti glede bolj zdravega življenja.