Ni vozil, ampak spal

Skoraj vsak teden tudi v tej rubriki poročamo o kakem pijancu – eni gredo za volan skoraj na smrt pijani, drugi to na neki točki ugotovijo in si na poti malce odpočijejo. Pohvalno. Recimo. Nekaj primerov: Koprčan je pred časom obležal kar poleg avta, en drug je zaspal v prižganem avtu sredi ceste, na Kozini pa se je nekoč s kolesom »zložil« moški, ki je na tleh potem kar zaspal. Predlansko jesen so primorski policisti odhiteli na pomoč gospodu, ki je ležal sredi ceste. A ni bil ranjen, temveč je spal. Budnice ni bil vesel. Policiste je jezno zmerjal. Kaj veliko pa se nanje ni razburjal voznik avta, ki je pred dnevi parkiral na uvoznem pasu na počivališče, kakih 50 metrov od nameravanega cilja. Legel je na zadnje sedeže in zaspal. Policisti so 66-letnika zbudili in mu odredili, naj se prestavi na počivališče. Sto metrov kasneje, ko je bil dejansko za volanom, so ga ustavili, alkotest pa je pokazal, da je konkretno pijan. Pridržali so ga.

Oplazila avto, skoraj zbila kolesarja – in nič opazila

Pijana in nevarna je bila za volanom v torek zvečer tudi 42-letna ženska. Najprej je pri neprevidnem prehitevanju oplazila drug avto, a se samozavestno odpeljala dalje. Morda ni niti dojela, kaj je storila. Kmalu zatem se je, znova nevede, »spravila« na kolesarja. Z izogib trčenju je ta zapeljal s ceste, padel po travi, a odnesel celo glavo. Kdo ve, kako bi se zgodba končala, če ne bi imela gospa kar velike smole – za njo so namreč vozili brežiški policisti, ki pa jih sama ni opazila. Le kako bi, saj je več kot očitno imela tako polne roke dela, da ni imela niti časa gledati na cesto. Alkotest je pokazal, da je vozila pod vplivom alkohola, prislužila si je za več kot tisoč evrov kazni, za povrh pa še osem kazenskih točk.

Ustavi, žejen sem!

Z alkoholom, slovensko nacionalno pijačo, je povezana tudi ta zgodba. Novomeški policisti so kar dvakrat v istem dnevu obravnavali 37-letnega moškega. Najprej okoli osme ure zvečer, ko se je pijan nedostojno vedel na javnem kraju, za kar so ga oglobili s 104 evri. Ponj so prišli domači. Da bi ga varno in mirno spravili domov. A niso prišli daleč. Gospod je imel druge plane. Bil je namreč žejen in je zahteval (kratek) postanek na bencinski postaji. Tam so ga le še dodatno ujezili. Ker mu niso dali alkohola, se je začel na polno razburjati, razmetavati artikle, za povrh pa se še nedostojno vesti do uslužbencev. Spisali so mu še eno kazen, tokrat za nekaj več kot 200 evrov.

Reševanje malega laboda

Skupina srčnih prostovoljcev v Mariboru skrbi za več labodjih družinic. Domačine pozivajo, naj jim sami ne nosijo hrane, temveč naj jim jo dajo njim, da jo bodo razdelili. Hvaležni so obiskovalcem Lenta, ki počakajo, ko se družina odpravi v Dravo ali pa ko prečka cesto. Pred dnevi so jim na pomoč priskočili gasilci, ki imajo sicer malo več izkušenj z reševanjem muck z dreves, a so se tudi s ptiči zelo dobro znašli. Enega od petih mladičkov je namreč močan tok odnesel proti staremu mostu. Vsakič, ko je skušal izplavati proti njemu, ga je ta potegnil s seboj. Pri tem je žalostno čivkal. Ker bi mladiček kmalu zagotovo omagal, je ena od prostovoljk poklicala gasilce, ki so že pet minut kasneje s prižgano sireno pridrveli na kraj. Z nekaj iznajdljivosti in malo sreče je malček splaval na rob nabrežja, gasilec pa ga je tam ujel v mrežo. Prestrašenega malega laboda so živega in zdravega vrnili k družini. Prostovoljka se je gasilcem zahvalila za srčnost in hitro posredovanje, pripisala pa še, kako si vsi želijo, da bi labodi postali simbol štajerske prestolnice. »Če imajo Benetke golobe, imamo mi labode,« je pristavila.

Lisjak med putkami

Skrit vsem na očeh je bil 34-letni Romun, ki je januarja letos skupaj z leto dni mlajšo ženo iz neke trgovine v domačem kraju Krems an der Donau odnesel za 130 evrov elektronike. Čeravno so nadzorne kamere posnele tatvino, policija ni imela sreče z iskanjem dvojice. A to le vse dokler ni eden od policistov doživel razsvetljenja in se spomnil, da je osumljeni na las podoben enemu od čistilcev na policijski postaji. Prijeli so ga kar tam – sredi službe in na postaji.