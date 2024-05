Sabor je zaupnico vladi izglasoval po celodnevni razpravi, izid glasovanja pa je saborska večina pospremila z aplavzom. Nato je sledila prisega novega premierja in ministrov.

Plenković je v predstavitvi programa vlade v saboru napovedal, da bodo posebno pozornost namenili gospodarski rasti, naložbam v infrastrukturo ter mladim in varnosti.

Med prednostnimi nalogami je izpostavil stabilno rast bruto domačega proizvoda (BDP), ki da bo znašala 3,3 odstotka, pričakuje tudi, da bo Hrvaška letos dosegla 79 odstotkov povprečne stopnje razvitosti EU.

Hrvaška vlada bo nadaljevala dosedanjo plačno politiko in politiko trga dela. Plenković je obljubil 1600 evrov povprečne neto plače in 750 evrov minimalne bruto plače do leta 2028. Povprečna pokojnina naj bi do takrat znašala najmanj 750 evrov.

Vladni program kot enega od glavnih ciljev izpostavlja tudi 125.000 novih delovnih mest in manj kot 10-odstotno stopnjo brezposelnost med mladimi.

Nova hrvaška vlada ima 18 ministrstev namesto dosedanjih 16. Tri od njih so pripadla Domovinskemu gibanju.

Iz DP na ministrstvo za gospodarstvo prihaja eden od ustanoviteljev te stranke, odvetnik Ante Šušnjar. Ministrstvo za kmetijstvo bo vodil nekdanji član HDZ in generalni sekretar DP, kineziolog Josip Dabro, novoustanovljeno ministrstvo za demografijo in priseljevanje pa teolog Ivan Šipić, ki je prav tako v preteklosti bil lastnik strankarske izkaznice HDZ.

Na čelu resorjev, ki so pripadli HDZ, je ostala večina dosedanjih ministrov. Edino novo ime je dosedanji generalni sekretar na ministrstvu za turizem in šport Tonči Glavina, ki je na čelu tega ministrstva zamenjal Nikolino Brnjac.

Na svojih položajih ostajajo minister za zdravstvo Vili Beroš, minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić, obrambni minister Ivan Anušić, notranji minister Davor Božinović in Grlić Radman.

Svoje delo bodo nadaljevali tudi dosedanji finančni minister Marko Primorac, minister za izobraževanje, znanost in po novem tudi za mlade Radovan Fuchs, minister za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko Marin Piletić ter minister za regionalni razvoj in sklade Evropske unije Šime Erlić.

Dosedanji minister za gospodarstvo Damir Habijan se seli na ministrstvo za pravosodje, javno upravo in po novem tudi digitalno preobrazbo, dosedanja kmetijska ministrica Marija Vučković pa na novoustanovljeno ministrstvo za varovanje okolja in zeleni prehod, ki je doslej spadalo pod gospodarski resor.

V vladi so ostali tudi minister za hrvaške veterane Tomo Medved, minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković ter ministrica za kulturo in medije Nina Obuljen Koržinek, ki so del Plenkovićeve vlade že od njegovega prvega mandata.

HDZ je na aprilskih parlamentarnih volitvah osvojila 61 poslanskih mandatov, DP pa skupaj s partnerji 14. Plenković je prejšnji teden predsedniku Zoranu Milanoviću predal 78 podpisov poslancev, s čimer je dokazal, da uživa zaupanje večine poslancev v 151-članskem saboru.