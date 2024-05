Šoli želijo vrniti vrednost

V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije (ZRPRS), Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) ter Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) že dlje časa opozarjajo na to, da je slovensko javno šolstvo v krizi, zdaj pa si želijo biti še bolj slišani in razumljeni.