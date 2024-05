Potem ko je s prijatelji ugotovila, da vsa steklovina pristane na odpadu, ker ne premorejo obrata za recikliranje, je za gromozanske količine odpadnega stekla našla novo uporabo. Steklo je v svojem podjetju, ki se je začelo ukvarjati z zaščito okolja, spreminjala nazaj v uvodno surovino – pesek. Z mletjem stekla so ga doslej ustvarili več kot 3000 ton. Uporabljajo ga za pomoč ob naravnih nesrečah, obnovo obale, gradbeništvo, urejanje okolice in talne obloge.

»Namesto da bi steklo končalo na odlagališču, ga zdaj lahko spremenimo v uporaben izdelek, ki koristi naši skupnosti. Vsak mesec recikliramo več kot 50.000 kilogramov stekla,« pravi Trautmannova.

Louisiana ima velike težave z morsko erozijo obale. Na novo pridobljeni pesek iz steklenic pa okoljevarstvenikom koristi za utrjevanje obalnega pasu. »Če bi odpadke še naprej pošiljali na odlagališča, kjer se nikoli ne bodo razgradili in ne bodo prinesli nič dobrega, to ne bi peljalo nikamor. Če pa lahko vse te odpadke spremenimo v vir, ki se lahko bori proti eroziji obale in varuje naše obale, ki jih odnaša s skrb zbujajočo hitrostjo, se zdi to samoumevno,« pravi Trautmannova.

Zdaj izvajajo že šest okoljevarstvenih projektov, svoje aktivnosti ponovne uporabe spet pridobljene surovine stekla pa bi radi prenesli še v druga mesta in regije.