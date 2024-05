Vsak večer je bilo v butalski gostilni, kjer je sedež butalskega zbora, županstva in sedeži mnogih oblastiželjnih oseb, več in več Butalcev. Ko so bile vse mize in stoli zasedeni, se dvigne šef opozicije in začne: »Možje, tako ne gre več naprej. Butalska oblast se dela norca iz nas in zavrača naše prave butalske predloge. Zato predlagam posvetovalni referendum, o postavitvi drevoreda butalskih velikanov. Na desni strani drevoreda bodo drevesa posvečena našim pomembnežem, na levi pa njihovim. Jasno je, da bodo naša drevesa delala več sence.«

Takoj se dvigne prvak večine in pove, da tak referendum ni potreben, ker o postavitvi drevoreda lahko odloči le butalski zbor, ki je o tem že odločil.

Pa takoj vodja opozicije: »O, to pa ne! Da boste vi z večino v butalskem zboru določali, kdo so pomembni Butalci. O tem naj odloča ljudska volja.«

»Mi zahtevamo, da o vašem predlogu posvetovalnega referenduma odloči sodnik,« zabrusi prvak pozicije. »Če pa že predlagate posvetovalni referendum, mi vlagamo na isti referendumski dan glasovanje o predlogu, da imajo na cesti tisti, ki zavijajo v levo, prednost, oziroma tako imenovano Levo pravilo,« odvrne isti govorec.

»Pa kaj je z vami! To ne sodi na referendum. Zato predlagam, da o dopustnosti posvetovalnega referenduma o tem predlogu odloči sodnik,« zahteva vodja opozicije

Vodja večine butalskega zbora zgroženo: »Ljudje, kakšna demokracija pa je to, da ne želite, da se upošteva glas ljudstva, ampak naj bi o tako zahtevnih stvareh odločal en sam Butalec, to je sodnik. Ker je glas ljudstva po vaših besedah butalska svetinja, predlagam, da naj se najprej izvede poizvedovalni referendum z vprašanjem: 'Ali se strinjate, da se na poizvedovalnem referendumu glasuje o vsakem predlogu posvetovalnih referendumov posebej'?«

Pa se oglasijo strankarsko neopredeljeni Butalci: »V Butalah imamo štiri vrste referendumov: informativnega, poizvedovalnega, posvetovalnega in izvršilnega. Oboji zahtevate izvedbo posvetovalnih referendumov, vsak za svoj predlog. Vsak pa predlaga, da naj o nasprotnikovem predlogu odloča sodnik in ne volja ljudstva. Voljo ljudstva se lahko ugotovi najprej z informativnim referendumom, na katerem se glasuje o vprašanju: 'Ali želite izraziti svojo voljo na referendumu?'. S pozitivnim rezultatom informativnega referenduma se lahko izvedeta poizvedovalna referenduma o izvedbi dveh posvetovalnih referendumov, z vprašanji: 'Ali se strinjate, da se izvede posvetovalni referendum za odločanje o Drevoredu velikanov' oziroma 'Ali se strinjate, da se izvede posvetovalni referendum za odločanje o Levem pravilu'. Nato pa se na volilni dan izvedeta posvetovalna referenduma z vprašanji 'Ali se strinjate, da se lahko začne postopek izgradnje Drevoreda velikanov' oziroma 'Ali se strinjate, da se lahko začne postopek sprejemanja Levega pravila?'. Kako vam bo to uspelo izvesti, nam pa ni jasno?«

Tu sta si predlagatelja enotna. »V petek, pred volitvami, izvedemo informativni referendum z vprašanjem, ali ste za dva poizvedovalna referenduma. Do petka zvečer bo znan rezultat. Če bo pozitiven, v soboto izvedemo poizvedovalna referenduma, ali ste za izvedbo posvetovalnega referenduma, za vsak predlog posebej. Do sobote zvečer se glasovi preštejejo. Če bo rezultat pozitiven, se v nedeljo izvedeta posvetovalna referenduma o Drevoredu butalskih velikanov in Levem pravilu. Tako bo postopek tudi najcenejši in najbolj demokratičen. In Butalci bodo veseli, ker bodo lahko prispevali k volji ljudstva.«

Nestrpno se pričakujejo rezultati referendumov, čeprav za nikogar niso obvezujoči. Tudi rezultati volitev bodo objavljeni.

Tomaž Šumi, Lesce