Pevka že leta zahaja v to otoško državo, tam pa so se šolali tudi njeni otroci. »Imam sosede Irance, Ciprčane in Ruse, s katerimi imam odličen odnos. To so uspešni ljudje, ki jim moja slava v Srbiji ne pomeni nič. V Ayia Napi je čudovito poletje in rada grem tja, ko se v Srbiji shladi.«

Ceca je s poroko z Željkom Ražnatovićem - Arkanom sicer dobila hišo v Beogradu, ki ji mnogi pravijo kar grad. Vila stoji v osrčju Beograda, na Dedinju, obdana je z velikimi zidovi, vhod na dvorišče, kjer so visoka črna vrata, pa krasi zlata črka R. Vila ima več nadstropij, marmorno stopnišče, bakreno ograjo in visoke marmorne stebre. V njej so dragocene umetniške slike, na vrhu pa tudi notranji bazen.