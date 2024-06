Boji je zaradi svoje nenavadne rutine prečkanja mesta z uporabo javnega prevoza v Carigradu pritegnil pozornost svetovne javnosti. Pes se vsak dan odpravi na do 30 kilometrov dolgo potovanje, pri čemer uporablja mestne trajekte, tramvaje in vagone podzemne železnice. Vse to, da se za kratek čas umakne iz mestnega vrveža.

Vsaj dvakrat zamenja trajekt

Medijsko odmevna Bojijeva zgodba se je začela, ko so občinski uradniki opazili uličnega psa, ki dnevno uporablja javni mestni potniški promet. Navdušeni nad njegovim vedenjem so mu začeli slediti in pri tem ugotovili, da Boji na svoji več deset kilometrov dolgi turi odlično kombinira na desetine podzemnih postaj, vsaj dvakrat zamenja tudi trajekt. Zaradi svojih dogodivščin je postal zelo priljubljen, saj so številni prebivalci in tudi turisti srečanja z njim začeli ovekovečevati s selfiji in jih objavljati na družbenih omrežjih.

Bojijevo ime izhaja iz poimenovanja za podstavni voziček, sistem, ki omogoča premikanje koles na vozilih, kar se glede na njegovo afiniteto do transporta spodobi. Njegova slava je tako narasla, da ima zdaj na twitterju in instagramu lastna računa z več deset tisoč sledilci. S svojimi objavami Boji spodbuja uporabnike javnega prevoza, naj v mestu upoštevajo varnostna pravila, s čimer je tudi sam postal zagovornik odgovorne vožnje na delo. Tisto, kar Bojija ločuje od drugih, ni le njegova uporaba javnega prevoza, temveč tudi njegovo vedenje in način, kako se je vključil v vsakdanje življenje mesta. Potniki, ki so kužka srečali, ga opisujejo kot tihega in lepo vzgojenega, vljudnega popotnika, ki spoštuje cestna pravila. Na postajah podzemne železnice nikoli ne prečka rumene varnostne črte in je tako zgled svojim sopotnikom. Metropolitanska občina Carigrad je Bojija sprejela in zagotovila, da ima opravljena vsa potrebna cepljenja ter nameščen GPS-sledilnik za spremljanje njegovega bivališča. Na eni od postaj podzemne železnice so mu celo postavili pesjak in mu priskrbeli hrano.

Bojijeva zgodba se je čudovito obrnila, ko ga je leta 2022 posvojil sočuten poslovnež, ki pa mu ni vzel svobode. Čeprav Boji zdaj uživa v varnem in ljubečem domu ter se lahko za ograjenim dvoriščem po mili volji igra, ima tudi svobodo, ki mu dopušča potepanje, raziskovanje mestnih kotičkov in špranj. Njegov pustolovski duh se je pokazal marca 2024, ko so ga videli v Londonu, kjer je skočil na turistični avtobus. Bojijeva zgodba je prisrčen opomnik, da lahko tudi najbolj svobodomiselne duše najdejo kraj, ki ga lahko poimenujejo dom, ne da bi se odpovedale svojemu raziskovalnemu duhu.