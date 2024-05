#foto Spomnili so se slovenskega Diorja

Na kamniškem gradu Zaprice so se nekdanje manekenke in manekeni med pogovorom spominjali časov modnega oblikovalca Ivana Debevca, ki se ga je prijel vzdevek slovenski Dior. Krojaški mojster in modni oblikovalec je v Kamniku svojo prvo modno revijo priredil že maja 1953, ustvaril pa je tudi kostume za film Maškarada.