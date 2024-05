Kljub kampanji ekipe Dallasa, da bi Dončića predstavili kot najkoristnejšega igralca rednega dela, je ta naslov ponovno osvojil Jokić. Za srbskega centra je to tretja nagrada MVP v zadnjih sezonah. Dončić pa je po sezoni, v kateri je bil po rednem delu najboljši strelec, pristal na tretjem mestu glasovanja. Dončić je bil v tej sezoni s 33,9 točke v povprečju na tekmo prvi strelec lige. Njegov uspeh pa so igralci Dallas Mavericks nadgradili še z ekipnim uspehom, z uvrstitvijo v končnico.

Jokić je v pretekli sezoni v povprečju dosegal 26,4 točke, 12,4 skoka in devet podaj na tekmo. Ob tem je dosegel 25 trojnih dvojčkov in 68 dvojnih dvojčkov. Z osvojitvijo tretjega naslova najkoristnejšega igralca se je Jokić po številu osvojenih nagrad pridružil Larryju Birdu in Magicu Johnsonu. Pred njimi so Wilt Chamberlain in LeBron James s štirimi, Michael Jordan in Bill Russell s petimi ter Kareem Abdul-Jabbar s šestimi.

Na drugo mesto se je po glasovanju uvrstil kanadski košarkar Shai Gilgeous-Alexander.