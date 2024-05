Od leta 2004, ko je bilo zaradi povečanja števila udeležencev uvedeno predtekmovanje, se je izmed dvajsetih slovenskih nastopov v finale Evrosonga uspelo uvrstiti samo sedmerici. Že samo napredovanje se šteje za uspeh, podobno kot v primeru nogometne reprezentance pomeni uspeh že uvrstitev na veliko tekmovanje.

Med izvedenci je pred tekmovanjem krožila teza, da je slovenska skladba manj primerna za glasovanje ljudskih množic oziroma bolj primerna za nagovor strokovnih žirij, zaradi česar naj bi bil polfinale, v katerem je glasovalo zgolj občinstvo, za slovensko izvajalko kočljiv. Obenem naj bi to pomenilo, da se lahko v finalu nadeja naklonjenosti strokovnih žirij.

Več preberite:

Raiven: To je najsrečnejši trenutek mojega življenja

Evrovizija in politika: Bambie Thug ogorčen_a, ker je moral_a umakniti propalestinsko sporočilo

Evrovizijski polfinale: hrvaški Baby Lasagna favorit tudi na youtubeu. Pa Raiven?

Tudi stavčne napovedi ji niso napovedovale preboja. Na stavnicah je bila namreč dvanajsta, torej dve mesti prenizko, izpad pa se je napovedoval še Avstraliji, Azerbajdžanu, Moldaviji in Islandiji, medtem ko so med največje favorite sodile Hrvaška, Ukrajina in Litva. Stavnične napovedi so se v polfinalih do zdaj izkazale za 78-odstotno točne, letos pa so zgrešile zgolj v primeru Poljske, ki se ji ni uspelo uvrstiti naprej, oziroma v primeru Slovenije, ki se je edina izmed vnaprej odpisanih v finale uvrstila. Če nastopa primerjamo, lahko ugotovimo, da je bil živi nastop poljske predstavnice tako estetsko kot izvedbeno slabši od vtisa, ki ga je pustila v videospotu, medtem ko pri Raiven takega razhajanja niti ni bilo. Obenem je Sari Briški ali pač njeni posadki uspelo uveljaviti mnenje, da gre za enega najboljših glasov letošnjega tekmovanja, čeravno vsaj sodeč po prvem polfinalu konkurenca ni silna. Prav presežnega vokala ni bilo slišati od nikogar, obenem pa se je pri marsikateri skladbi dalo dobiti vtis, da ne bi bilo razlike, če bi se je domislila umetna inteligenca.

Letošnje tekmovanje za evrovizijsko popevko na Švedskem sovpada s 50. obletnico zmage skupine Abba, vendar pa je slavna četvorka že pred časom odločno zavrnila ponudbo, da bi ob tej priložnosti nastopila, kar bi bilo prvič po letu 1982. Tako se letošnji prireditvi že v startu ni posrečila osnovna namera, na leto 1974 pa so v polfinalu opominjali svetlobni učinek retro zaves in oprave voditeljic, ob duhovičenju katerih je človek pogrešal možnost, da bi z miško zadeve lahko preskočil.

Poročila iz Malmöja govorijo tudi o tem, da na kraju samem izostaja siceršnja evrovizijska prešernost, značilna za prireditve v minulih letih. Razlogi za to so obče svetovna nevarnostna psihoza, poostreni varnostni ukrepi, priporočila vlad svojim državljanom, da so previdni, in bojkotiranje prireditve s strani tistega dela evrovizijskega občestva, ki na tak način deklarira nestrinjanje s sodelovanjem Izraela, ki napada Gazo, medtem ko Rusija zaradi napadov na Ukrajino ne more sodelovati. Odmev je dosegel tudi Ljubljano. Tako klub Tiffany na Metelkovi kot lokal Pritličje, dve pregovorni evrovizijski oporišči, sta letos odpovedala sobotni zabavi. »Ne bomo sodelovali v praznovanju evropskih vrednot, ki pogled obračajo stran od človeškega trpljenja. In ne moremo praznovati Evrovizije, ki iz svojih vrst preganja enega agresorja, drugega pa sprejema. Ne moremo se znebiti občutka, da so tako življenja enih več vredna od drugih. Vse skupaj v ustih pušča preveč grenak okus, da bi letos lahko praznovali prireditev, ki nam pomeni veliko oziroma včasih celo preveč,« so med drugim sporočili iz Tiffanyja, medtem ko iz Pritličja sporočajo, da bodo med prenosom evrovizijske pop popevke ugasnili televizijske in radijske sprejemnike ter namesto tega poslušali palestinsko in arabsko glasbo.

Evrovizijsko tekmovanje sicer poteka v treh dneh tekočega tedna, vendar pa s pripravami traja dva tedna, kar se je v zadnjih letih razvilo v specifičen večdnevni turistični paket, poln spremljevalnih dogodkov in zabav. Ki se jim nekateri vseeno ne morejo odreči. A že nekaj časa se je evrovizijska popevka gibala po robu političnega in zgolj čakalo se je, kdaj bo pridobila status neposrednega političnega akterja. Zdi se, da ji je to letos končno uspelo. Postala je glavni semafor neenakosti oziroma dvojnosti meril zahodne družbe.

Na stavnicah za zmago v finalnem večeru v soboto sicer še vedno vodi hrvaški predstavnik Baby Lasagna, ki se mu pripisuje 35 odstotkov možnosti za zmago, Raiven je na 21. mestu in ima manj kot odstotek možnosti, še manj možnosti za zmago pa se pripisuje Teyi Dori iz Srbije, tretji južnoslovanski predstavnici, ki se ji je uspelo uvrstiti v sobotni finale. Poleg Hrvaške so v ožjem krogu favoritov še Švica, Italija, Ukrajina in Irska, z nemara najbolj brezkompromisno ter odrsko spektakularno skladbo izmed vseh.