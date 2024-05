Mariborčani so dobili štajerski nogometni derbi, potem ko so bili v 34. krogu 1. slovenske lige s 3:1 boljši od Celja. Domačini so zaradi kazni znova igrali pred praznimi tribunami, pred tekmo pa so, kot veleva tradicija, s špalirjem sprejeli nove državne prvake iz Celja. Zmago si je Maribor priigral v prvem polčasu, ki ga je dobil z 2:0. V drugem polčasu, ko je Damir Krznar v igro poslal Žana Karničnika in Jegorja Pruceva, je Celje kazalo obrise iger, ki so jih pripeljale do drugega naslova državnih prvakov, a resnejših priložnosti si vendarle ni pripravilo. Po tretjem golu Maribora je bil zmagovalec znan, Celje pa je pred koncem tekme le ublažilo poraz.

Maribor vodil že s 3:0

Mariborčani so povedli na začetku 13. minute, ko je po kotu, odbiti žogi in poskusu strela Jana Repasa do strela malce z leve strani prišel Sven Šoštarič Karič in zadel za 1:0. Svoj 13. gol v sezoni je v 28. minuti dosegel Hilal Soudani, ko je na robu kazenskega prostora sprejel podajo Josipa Iličića in nato matiral Matka Obradovića. Odločen celjski začetek v 2. polčasu so domači prekinili s protinapadom v 51. minuti, ko je Josip Iličić stekel sam proti vratom, nesebično oddal žogo do Beharja Fete, ta pa je zadel vratnico. V 85. minuti je Maribor le unovčil obetavno akcijo, ko je Iličić z izvrstno podajo za gostujočo obrambo našel Maksa Barišića, ta pa je dobil dvoboj z vratarjem za 3:0. V 88. minuti je Celje zmanjšalo zaostanek, ko je Sunday Adetunji prišel do žoge med srednjima branilcema Maribora in matiral Ažbeta Juga.

»Zmaga Maribora je več kot zaslužena. Tekmo smo izgubili v prvem polčasu. V drugem polčasu smo z igro dominirali, hkrati pa tekmecem dopustili, da so si iz protinapadov ustvarili preveč priložnosti. Nimamo izgovora, ker smo si že zagotovili naslov državnega prvaka, saj se je treba boriti na vsaki tekmi. Čakata nas še dve tekmi, in sicer proti Kopru in Radomljami, kjer bomo skušali prvenstvo končati v takšnem stilu, kot smo ga začeli,« je povedal po tekmi nogometaš Celja Tamar Svetlin. »Garali smo in Celjanom nismo pustili veliko prostora. V prvem polčasu smo igrali odlično, veliko tekli in našli luknje v tekmečevi obrambi. Lepo je premagati državnega prvaka, sedaj pa se moramo osredotočiti na novi derbi, ki nas čaka že v soboto,« je bil zadovoljen Marcel Lorber. Nogometaš Maribora se je dotaknil tekme v Ljudskem vrtu, kjer bo najtrofejnejši slovenski klub gostil Olimpijo. »Naš dodatni zagon bodo gotovo navijači, ki se vračajo v Ljudski vrt ravno na tekmi z Olimpijo. Storili bomo vse, da jih razveselimo z novo zmago,« je pristavil Lorber.

Olimpiji žvižgi s tribun

Po porazih na derbijih proti Celju in Mariboru ter zmagi proti Aluminiju si je nov spodrsljaj privoščila Olimpija, ki na domačem igrišču z igralcem več skozi vso tekmo ni zatresla mreže izjemno borbene Mure. Ko se tekma namreč še niti dobro ni začela, je Ivan Šarić naredil prekršek nad Timijem Maxom Elšnikom, po dolgem pregledu posnetka pa je sodnik Martin Matoša pokazal rdeči karton Murinemu nogometašu. Olimpija je dvakrat zatresla okvir vrat. V 71. minuti je Florucz z enega metra žogo namesto v prazno mrežo poslal v vratnico. V 91. minuti je zgrešil še Pedro Lucas iz bližine, v 93. pa je Ahmet Muhamedbegović s strelom z glavo zadel prečko, tako da se je tekma končala brez golov. Ljubljančani so bili zaradi neučinkovitosti deležni žvižgov s tribun.

»Odigrali smo eno najboljših tekem v sezoni. Ves dvoboj smo zdržali brez izključenega igralca, za kar si zaslužimo čestitke. Zelo veliko smo tekli, svoje priložnosti iskali v prekinitvah in polprotinapadih. V drugem polčasu smo vedeli, da bomo trpeli, da bo Olimpija napadala, a smo zdržali,« se je osvojene točke veselil nogometaš Mure Borna Proleta. »Zelo smo razočarani, saj smo celo tekmo igrali z igralcem več. Priigrali smo si priložnosti, ki jih žal nismo izkoristili,« je dejal igralec Olimpije Marcel Ratnik ter se ozrl proti največjemu slovenskemu nogometnemu derbiju: »Pred kratkim smo izgubili v Ljubljani, sedaj imamo priložnost, da se Mariboru oddolžimo. Morali bomo iti na glavo ter osvojiti vse tri točke.«

Hrvat razveselil Radomlje

Koprčani so proti Domžalam vpisali zmago, ki jih je popeljala na četrto mesto lestvice. To bi lahko – potem ko je Rogaška, finalist pokala, ostala brez licence za prihodnjo sezono (to lahko sicer še pridobi) – prineslo tudi še zadnje mesto za evropska tekmovanja oziroma kvalifikacije za konferenčno ligo. Z dvema goloma je bil junak tekme Wisdom Sule. Na drugi strani so Domžalčani, ki so pogrešali kaznovana Danijela Šturma in Abrahama Nwankwa, ostali sedmi in brez možnosti za četrto mesto. Izjemno pomembne zmage v boju za obstanek v ligi so se veselili Radomljani. Mož odločitve zmage proti Rogaški je bil Hrvat Ivan Krolo. Pred zadnjima dvema krogoma imajo Radomlje na predzadnjem mestu tri točke prednosti pred Aluminijem, teoretično pa imajo možnosti prehiteti Rogaško, ki ima le še dve točki prednosti.

Rezultati 34. kroga v 1. SNL: Aluminij – Bravo Kostel 1:1 (0:1, Poplatnik 17; Jagić 59), Koper – Domžale 3:1 (2:0, Sule 27, 95, Jurić 40; Stuparević 78), Maribor – Celje 3:1 (2:0, Šoštarič Karič 13, Soudani 28, Barišić 85; Adetunji 88), Radomlje – Rogaška 1:0 (0:0, Krolo 73), Olimpija – Mura 0:0.

*** 71 odstotkov igralnega časa je imela v svojih nogah posest žoge Olimpija, ki v 25 strelih na gol v Ljubljani ni zatresla Murine mreže.