Volkswagnov touareg na fotografijah ne pride do polnega izraza. Kamere namreč potrebujejo veliko pomoči, da jasno sporočijo velikost nečesa. In čeprav vsaj od prve predstavitve Aristotelovih kategorij traja polemika, ali je kvantiteta vseeno lahko kvaliteta, je treba priznati, da, če nič drugega, touaregove dimenzije v živo pustijo vtis. Konec koncev gre za največji osebni avto z značko VW, ob tem pa tudi za najbolj luksuzno opremljenega. Ko na nosu avtomobila opaziš še črko R, te hkrati zanima, kako se vsa ta masa izkaže v športnih scenarijih.

Touareg v prvi vrsti pomeni zlasti udobje in razkošje prostora ter tehnično dovršenost ob dizajnu, ki je kultivirano umirjen. Pod določenim kotom avtomobil po zaslugi podolgovatih prednjih luči in pretežno naravnost odrezanega nosu deluje kot nekakšna evolucija tretje generacije golfa. Pod pogojem, da bi vanj zapičili cev in začeli na vso moč pihati, dokler ne bi zrasel v 4,9 metra dolgo in slabi 2,6 tone težko mrcino. Ob medosni razdalji 2,9 metra imajo potniki skoraj kraljevski tretma, ki med serijsko opremo šteje usnjene sedeže, z usnjem obložena vrata, električno pomično strešno panoramsko steklo, vzdolžno pomično zadnjo klop z nastavljivim naklonom in štiriconsko uravnavanje temperature, vključno z lastno enoto za upravljanje zadnjih dveh con. V takšnem avtomobilu se rade volje sprijazniš tudi s sedenjem zadaj. Za voznika je lepo poskrbljeno z bogatim naborom asistenčnih sistemov in visokoločljivostnimi matričnimi lučmi IQ.light z več kot 38.000 aktivnimi diodami LED. Te po eni strani ponujajo močno osvetljeno preprogo pred vozilom, po drugi strani pa tolikšno število diod omogoča izredno natančno zatemnjevanje predela soja luči na nasprotnem voznem pasu. Povedano drugače: udeleženci v prometu bodo veseli, ker jih s prižganimi lučmi ne boste zaslepili.

Volanski obroč je všečen in s prijetnim oprijemom. Je pa opremljen z digitalnimi »gumbi« na dotik, ki sicer oddajajo vibracije v odziv na pritisk. Deluje napredno, a z vidika praktičnosti to ni ravno to. Enako velja za nadzor klime, ki se uravnava s pritiskanjem na zaslon. Z letom 2026 naj bi se ta obsesija z digitalnimi kontrolami končala, ko namerava evropski program za ocenjevanje novih avtomobilov (EuroNCAP) takšne sisteme kaznovati pri svojem ocenjevanju varnosti. Navdušenje nad digitalnim pa se v touaregu kaže tudi z izredno razkošnima zaslonoma osrednjega potovalnega računalnika in merilnika za volanom, ki sta oba všečno vgrajena za skupnim steklom. Zelo lepo oblikovana je tudi ročka 8-stopenjskega samodejnega menjalnika. Enako velja za kolesci za nadzor voznih nastavitev avtomobila, ki sta postavljeni ob menjalnik. Grajati ni mogoče niti prostornosti prtljažnika. Ta obsega zajetnih 665 litrov oziroma 1675 litrov s podrto zadnjo klopjo. Za bolj udobno vožnjo med transportom je avtomobil opremljen še s tipali obremenitve strehe. Ko na njej zazna konkretno težo, avto prilagodi zračno vzmetenje in delovanje asistenčnih sistemov.

Do te točke je touareg pokazal zlasti svojo udobno in praktično plat, nič pa ni bilo govora o kakšni športnosti. Ta vidik je dostojanstveno prepuščen voznim zmogljivostim. Začne se pri motorju, ki je 3-litrski bencinski turbo šestvaljnik s pomočjo elektromotorja. Skupna sistemska moč hibrida, ki ga lahko polnimo na električni polnilnici, znaša 340 kW (462 KM) s 700 Nm sistemskega navora. To se prevede v impresivne pospeške, ki poltretjo tono iz mirovanja do stotice izstrelijo v 5,1 sekunde. Gre za pospeške, ki trebuh potisnejo v hlače in morda še kaj drugega. Med samo vožnjo avto zaradi mase, štirikolesnega pogona, ki močno pripomore h gibčnosti, pogosto blaženo tihega delovanja in osredotočenosti na udobje deluje gosposko ter nič kaj podivjano ali hrumeče, kot glasni in vpadljivi športniki. R je v primeru touarega predvsem oznaka za visoke zmogljivosti. Te izstavijo račun. Doseg izključno električnega pogona je 40 kilometrov. Poraba bencina pa bo v območju 10,5 litra na 100 kilometrov.

Vožnja s touaregom je skoraj meditativna. Elegantno in z minimalnim nagibom odpravi ovinke. Do živega mu ne pridejo niti nepravilnosti na cesti. Potem pa se zapelješ na parkirišče in ugotoviš, da je širok 1,94 metra. Z ogledali že 2,2 metra. Zlasti ob tesnih parkiriščih te stisne že ob misli, da samo doplačilo za barvo, če ni bela, znaša do tisočaka. Ker je za udobje, zmogljivost in tudi videz vstopnega touarega z oznako R treba odšteti 102.290 evrov, te oblije pot. Nočeš tvegati in iščeš naprej.