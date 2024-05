P+R Stanežiče: 27.000 evrov za nič uporabnikov

Ljubljanska občina je pred dvema letoma na parkirišču P+R Stanežiče postavila 16 zabojnikov za hrambo in polnjenje električnih koles. Uporabnik lahko piše na LPT in dobi ključ za enega od zabojnikov. Ta informacija ni nikjer objavljena in te storitve ni koristil še nihče. Zabojniki so sicer stali 27.000 evrov evropskih in državnih sredstev. Ljubljanska kolesarska mreža takšno ravnanje označuje kot negospodarno.