Bayern je s porazom - po vodstvu Bavarcev z 2:0 z goloma v četrti in šesti minuti so domači naredili preobrat, goste pa je potopil Andrej Kramrarić s tremi zadetki v 68., 85. in 87. minuti - zapravil drugo mesto na lestvici, saj ga je prehitel Stuttgart. Ta je danes s 4:0 premagal Borussio Mönchengladbach. Dva gola je dosegel Serhou Guirassy, ki je tako sezono končal s 17 goli in s tem postavil nov klubski strelski rekord.

Prvaki iz Leverksuna so niz tekem brez poraza podaljšali na 51, zadnja ligaška žrtev v sezoni je bil Augsburg. Za domače, ki so jih navijači pričakali s prirejenimi krajevnimi napisi (Meisterkusen namesto Leverkusen), sta zadela Robert Andrich in Victor Boniface. Po tekmi so novi prvaki prvič v klubski zgodovini dvignili krožnik za nemškega prvaka.

Šeško v polno s strelom od daleč

Leipzig se je poslovil s točko in četrtim mestom na lestvici. Spet je zadel Šeško, ki je odigral celotno tekmo in igrišče zapustil globoko v sodnikovem sodnikovem dodatku. V 46. minuti je slovenski zvezdnik zadel s strelom od daleč po podaji Nicolasa Seiwalda. Zanj je bil to 14. gol v sezoni, zadel pa je še na sedmi zaporedni tekmi. A čeprav je s tem golom postavil izid 2:0, Leipzig ni zmagal, saj je Eintracht izenačil na 2:2 in in s tem zagotovil šesto mesto, ki prinaša nastop v evropski ligi.

V Dortmundu je bilo vse v znamenju Marca Reusa, domači zvezdnik se po sezoni poslavlja od rumeno-črnega dresa. Odigral je 294 tekem za Dortmund in dosegel 120 golov, zadnjega danes za 3:0 proti Darmstadtu, preden je v 82. minuti ob navdušenju navijačev zapustil igrišče.

Zanimivo pa je bilo tudi v boju za obstanek. Darmstadt je bil že dolgo odpisan, nekaj malega možnosti je imel Köln, a jih je zapravil s porazom v Heidenheimu z 1:4. Tako je pristal na 17. mestu in se neposredno seli v drugo ligo. Na 16., ki prinaša dodatne kvalifikacije s tretjim drugoligašem, pa je bil dolgo Union Berlin. A so se Berlinčani rešili z zadetkom Janika Habererja za 2:1 proti Freiburgu že v sodnikovem dodatku, s tem pa na nehvaležno mesto potisnili Bochum, ta je prepričljivo izgubil z Werderjem z 1:4.

V naslednji sezoni bosta v prvi ligi igrala St. Pauli in Holstein Kiel, ki sta si že krog pred koncem zagotovila prvi mesti v drugi ligi. Za hamburški klub je to vrnitev med prvoligaše po 13 letih, za klub iz Kiela pa sploh prva uvrstitev v elitno nemško konkurenco v zgodovini, postal je 58. klub, ki bo tekmoval v bundesligi. Tretja v drugi ligi je Fortuna Düsseldorf, ki jo čakajo kvalifikacije z Bochumom.