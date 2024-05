Delegacija gibanja Hamas je danes zapustila Kairo in se vrnila v Katar, kjer naj bi opravila posvetovanja z vodstvom gibanja, ki je tam nastanjeno.

»Delegacija Hamasa je danes zvečer odpotovala iz Kaira v Doho na posvetovanja in se bo vrnila v torek, da bi zaključila pogajanja« o premirju v vojni z Izraelom, je poročala spletna stran egiptovskega medija Al-Qahera News, ki je povezan s tamkajšnjimi obveščevalci, sklicujoč se na neimenovani »obveščeni vir«.

V Doho je danes odpotoval tudi vodja Cie William Burns, ki naj bi opravil izreden sestanek s katarskim premierjem Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem, je po navedbah AFP in agencije Reuters sporočil neimenovan vir, ki naj bi bil seznanjen s potekom pogajanj.

Burnsov namen naj bi po navedbah omenjenega vira izvajanje pritiska na obe strani, torej Izrael in Hamas, naj nadaljujeta s pogajanji o premirju.

Podoben poziv je danes v pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. »Predsednik je premiera Netanjahuja spodbudil k uspešnemu zaključku pogajanj, ki bi lahko privedla do izpustitve talcev, zaščite civilistov s prekinitvijo ognja in deeskalacije v regiji,« so zapisali v Macronovem uradu.

Netanjahu je medtem danes odločno zavrnil možnost, da bi se izraelska ofenziva v Gazi končala, izraelske sile pa umaknile iz oblegane palestinske enklave. To naj bi bila namreč pogoja, ki ju je postavil Hamas. Za zdaj nobena od strani ni pripravljena popustiti.