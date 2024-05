Znanec ima v hiši umetnino, ki jo pozna ves svet: sliko Mone Lize. Seveda ne originala, saj je ta na ogled v muzeju Louvre v Parizu, kjer je zaščiten pred morebitnimi nepridipravi. Vrednost portreta iz 16. stoletja, ki ga je podpisal Leonardo da Vinci, je namreč neprecenljiva. Pred kratkim smo si sliko ogledali v živo in bili kar malce razočarani, saj se nam je zdela (pre)majhna in prav nič impozantna, kot smo si jo predstavljali. Zato pa smo bili naravnost navdušeni nad znančevo umetnino, ki je bila takšna, kot smo jo leta sanjali: veličastna! Takoj se nam je porodilo vprašanje: je lahko kopija boljša od originala?

Nato pa se je zgodilo ... Na parkirišču pred hišo smo zagledali luksuzno limuzino, ki že 15 let velja za umetnino na štirih kolesih, porscheja panamero, zraven pa parkiranega lepotca, ki je močno spominjal na prvega. Kot bi šlo za original in njegovo kopijo. Usoda ali naključje? Žal nam je bilo le, da ga ni krasila barva, ki se ji že od mladosti ne moremo upreti – črna. A to nas ni odvrnilo od tega, da se ne bi za trenutek ali dva prepustili svetu sanj in v hyundaiju ioniqu 6 ugledali njo, postavno črnolasko. S spogledljivimi očmi se je zazrla v naše in pomigala s širokimi boki. Kot da to ne bi bilo dovolj, je dejala: se zapeljeva en krog? Moška domišljija je delala sto na uro. Gotovo si želi hitrega seksa. Še pravočasno smo se iz sanj vrnili v realnost. Zapeljeva? Seveda, a ne zgolj za en krog. Korejec oziroma Korejka je preveč zapeljiv(a), da bi priložnost za druženje prehitro izpustili iz rok.

Ioniq 6 ni nekaj posebnega zgolj zaradi vesoljske oblike, ki privablja poglede mimoidočih, temveč predvsem zato, ker se mu po žilah pretaka elektrika. Pogon električnega motorja z močjo 228 konjev (168 kW) je prek samodejnega menjalnika speljan na zadnji kolesi, zmogljivosti tega dobri dve toni težkega štirikolesnika pa so zgledne. Maksimalna hitrost je pričakovano omejena, in sicer na za električni avto visokih 185 kilometrov na uro – vožnje s to hitrostjo vam ne svetujemo, pa ne le zato, ker ni dovoljena, temveč ker bo doseg drastično padel – pospešek pa znaša 7,4 sekunde. Seveda ionic 6 ni namenjen postavljanju hitrostnih rekordov, temveč stavi predvsem na udobno vožnjo. In udobje je v tem avtu pisano z veliko začetnico. Ne samo zaradi v usnje oblečenih sedežev, ki spominjajo na domači fotelj, prednja sta tudi električno nastavljiva ter po želji ogrevana ali hlajena. Tudi sicer je serijska oprema impression bogata, vključeni so aktivni tempomat, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, projekcija pomembnejših podatkov na vetrobransko steklo in pa pametni ključ, ki poskrbi, da se avto, ko se mu približamo, odklene in kljuke skočijo ven, kar je zelo priročno. Sopomenka udobja je tudi zadnja klop, ki za noge dveh potnikov ponuja toliko prostora, kot ga lahko doživimo le v najdaljših in posledično najdražjih limuzinah tega sveta. Zlahka smo jih iztegnili. A žal ni vse idilično. Prtljažnik ali natančneje dva razočarata. V prednjega s prostornino 45 litrov lahko pospravimo le polnilne kable, v zadnjega pa prtljago za četverico potnikov le stežka, saj je plitev. 401 liter je glede na namembnost ioniqa 6, ki vendarle sodi med družinske limuzine, premalo, saj vanj v najboljšem primeru zložite štiri manjše kovčke, za kaj več pa boste potrebovali spretnosti po vzoru najbolj znanega svetovnega iluzionista Davida Copperfielda. Na srečo je prtljažnik edina resna zamera tega 4,85 metra dolgega avtomobila.

Ko dobimo na test električni avto, ga vedno vozimo tako, kot bi vozili bencinsko ali dizelsko gnanega, saj lahko le tako realno pišemo o tem, kaj zmore oziroma česa ne zmore. In tudi ioniqa 6 nismo šparali. Se je pa baterija z neto zmogljivostjo 74 kWh izkazala presenetljivo dobro. Uradno navedenega dosega tovarne in zapisanih 615 kilometrov seveda nismo vzeli resno, saj je tudi v idealnih razmerah nedosegljiv – ko smo namreč baterijo napolnili, se je prikazala številka 445 – toda naših 415 kilometrov se nam je zdelo pohvale vredno, saj je to pomenilo, da se z enim polnjenjem zlahka zapeljemo do slovenske obale in nazaj, pri čemer nam za dosego tega cilja ni treba po polžje voziti za tovornjakom. Super pa je tudi, da lahko na ultrahitri polnilnici baterijo do 80 odstotkov napolnimo v vsega 18 minutah. Priročno, a ne tudi poceni. In koliko testni ioniq 6 dejansko stane? Natanko 55.850 evrov, pri čemer boste upravičeni 4500 evrov subvencije Eko sklada. Veliko ali malo? Če ioniqa 6 resnično primerjate s panamero, se zdi malo, a sta med znamkama, to priznamo, vmes dva svetova. Tudi zato bi namesto kopije raje izbrali original ...