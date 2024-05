V zadnjih desetih letih se je v občini Ajdovščina število delovnih mest povečalo za 62 odstotkov, je na novinarski konferenci pred praznikom občine, ki bo 5. maja, povedal župan Tadej Beočanin. Analize potreb gospodarstva, ki jih je pripravila občina, so pokazale, da bi občina potrebovala dodatnih 35 hektarjev površin v obrtnih conah. Po županovih besedah bodo iskali prostor za nove obrtne cone in še naprej spremljali potrebe obstoječih in morebitnih novih podjetij.

Na območju mesta prostora za nove poslovne cone ni več, zato bodo iskali manjše lokacije in prenavljali degradirana industrijska območja, nove obrtne cone pa nameravajo umestiti na ustrezna območja zunaj mesta. Kot je poudaril župan, bo moral razvoju industrije slediti tudi razvoj na drugih področjih. Tako v Ajdovščini že gradijo več kot dvesto stanovanj, stanovanjski gradnji pa želijo nameniti tudi nekatera območja v mestnem središču in bližnji okolici. Prav tako razmišljajo o gradnji vrtcev in šol, za gradnjo novega zdravstvenega doma pa bodo še letos pridobili gradbeno dovoljenje. Ob njem bosta tudi center za helikoptersko nujno pomoč in pozneje Park znanja.

Med večjimi investicijami v prihodnjem letu je župan omenil še gradnjo namakalnega sistema ter ozelenitev mesta in podeželja z novimi zasaditvami, za kar je, tako kot za zdravstveni dom, sredstva z donacijo zagotovil domači podjetnik Ivo Boscarol.

Kakšen naj bo prihodnji razvoj občine, so vprašali tudi občane. Vprašalnik so poslali vsem gospodinjstvom v občini, izpolnilo pa ga je 1691 anketirancev, ki v večini podpirajo hiter razvoj občine in si podobno intenzivnega želijo tudi v bodoče. Med področji, ki bi jim morala občina nameniti več pozornosti, so anketiranci izpostavili predvsem prometno infrastrukturo, investicije v podeželje in manjše zaselke, zdravstvene storitve, kulturo in razvedrilo ter vrtce in šole. »Občina Ajdovščina je namreč prišla do točke, ko se mora odločiti, kako naprej – ali nadaljevati doslej zastavljeno vizijo razvoja ali posvetiti pozornost tudi drugim področjem,« je dejal Beočanin. Še posebej je ponosen na to, da so razvojni potencial in trud občine prepoznali tudi na državni ravni, saj se je po analizi v okviru izbora prejemnika priznanja za razvojno najbolj prodorno občino zlati kamen ajdovska občina uvrstila na tretje mesto po razvojnem indeksu med 212 slovenskimi občinami.