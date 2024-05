Nastop so mu prepovedali zaradi neprimernega obnašanja do fotografinje, članice produkcijske ekipe, tik po drugem polfinalnem večeru.

Njegova izključitev je prvi takšen primer v zgodovini tega glasbenega tekmovanja. Še vedno ni popolnoma jasno, kaj se je zgodilo. Ko je 26-letni Nizozemec po polfinalnem nastopu že zapuščal oder, se je med njim in fotografinjo vnel spor, ker naj bi ga ta še naprej fotografirala, čeprav je pevec prosil, naj ga ne snemajo ali fotografirajo. Ker se fotografinja tega ni držala, se je nanjo razjezil in bil po pričanju nekaterih, ki so stali tam blizu, zelo agresiven.

Švedska policija je pred dnevi končala preiskavo in dejala, da bo nizozemski predstavnik po vsej verjetnosti kaznovan zaradi groženj, po zaslišanju na sodišču pa bo primoran plačati denarno kazen. Članica produkcijske ekipe naj bi namreč utrpela tudi poškodbe, kar nizozemska evrovizijska delegacija zanika. Trdijo, da se je Joost Klein ni niti dotaknil, odločitev o izključitvi pa so označili kot nesorazmerno in šokantno, presenetila je tudi številne evrovizijske oboževalce. Komentar o dogajanju je podal direktor nizozemske televizijske hiše Avrotros Taco Zimmerman. »Ko je Joost stopil z odra, jo je večkrat prosil, naj ga ne fotografira, ona pa je kar nadaljevala. Z grozilno kretnjo je zamahnil proti fotoaparatu, a se ga ni zares dotaknil,« so njegove besede povzeli na 24ur.