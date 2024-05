Otroke iz BiH in Ukrajine smo šolali. Pa Gaza?

Pomladi 1992 sem imel priložnost sodelovati na šesttedenskem izobraževanju s področja državljanske vzgoje in pravic v okviru pomoči ameriške vlade vzhodni Evropi, kamor so (žal) uvrščali tudi nas. Začetek ni bil najbolj spodbuden, saj sem na priponki imel napis »Yugoslavia«, kar seveda pomladi 1992 nismo več bili. Zaprosil sem vodjo izobraževanja za spremembo naziva države, kar se je po odobritvi nadrejenih iz Washingtona tudi zgodilo. Izobraževanje je bilo v veliki meri promocija ameriškega razumevanja demokracije, kar je bilo celo za udeležence iz Madžarske, Češke, Poljske, Latvije, Romunije, Makedonije in Srbije (takrat še Jugoslavije) preveč. Tako smo ob Lincolnovem spomeniku v Washingtonu zapeli Internacionalo, bolj za šalo kot zares.