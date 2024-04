Španski premier Pedro Sanchez je v sredo šokiral domačo javnost s pismom, objavljenim na družbenem omrežju X, v katerem je napovedal premislek o tem, ali bo sploh nadaljeval vodenje vlade. Odločitev bo sporočil v ponedeljek.

Razlog za takšno odločitev in za odpoved vseh javnih dogodkov za štiri dni je besedah Sancheza ovadba njegove žene zaradi domnevnega okoriščanja s soprogovim vplivom. Sanchez, ki je na čelu španske vlade od leta 2018, lani pa je sestavil svojo tretjo, je ovadbo označil za »napad desničarskih in skrajnodesničarskih krogov, kakršnega še ni bilo, tako resen in krut, da se moram ustaviti in posvetovati s soprogo ... Na tej točki se legitimno sprašujem: je vse skupaj vredno tega? Iskreno povedano, ne vem.«

Sponzorstvo v zameno za vladno pomoč?

Kaj se je torej zgodilo? Špansko sodišče je odprlo uvodno preiskavo proti Sanchezovi soprogi Begoni Gomez na predlog protikorupcijske organizacije Manos Limpias (Čiste roke). Ta trdi, da je Sanchezova soproga pri španskem turističnem podjetju Globalia leta 2020 lobirala za sponzorska sredstva za Afriški raziskovalni center, ki ga je vodila na madridski poslovni šoli, in denar potem tudi dobila (poslovna šola prejem denarja zanika). Vse to naj bi se zgodilo ravno v času, ko se je Globalia pogovarjala o vladni pomoči za svojo letalsko družbo Air Europa, ki jo je močno prizadela pandemija novega koronavirusa. Novembra tega leta je Sanchezova vlada letalski družbi res pomagala s 475 milijoni evrov iz deset milijard evrov velikega sklada za reševanje strateških podjetij, ogroženih zaradi pandemije. Air Europa je bila prva, ki je iz tega sklada dobila pomoč.

O tem dogajanju sta sicer že nekaj prej poročala spletna medija, ki ju Sanchez označuje za skrajno konservativna. Enako meni o organizaciji Čiste roke, ki da je zbrala te medijske zapise in se z njimi obrnila na sodišče. To zadeve ne komentira, je pa potrdilo uvodno preiskavo. Zdaj se mora odločiti, ali bo odprlo polno preiskavo ali primer zavrnilo, kot je že zahtevalo špansko tožilstvo. Največja opozicijska desna Ljudska stranka se je letos glede istega primera že obrnila na komisijo za preprečevanje konflikta interesov. Ta je pritožbo zavrnila.

Desnica: To je morda samo politična strategija

V Ljudski stranki so po objavi Sanchezovega pisma dejali, da očitno »stavi na vlogo žrtve in na pomilovanje namesto na prevzemanje odgovornosti in na razjasnitev dogodkov«. Dodali so, da je vse morda samo navadna politična strategija. Sanchez sam pravi, da v bistvu ne gre za napad na njegovo soprogo ali nanj, ampak na levosredinsko napredno politično opcijo.

Sanchez ima v parlamentu sicer tesno večino, ki mu jo zagotavljajo manjše regionalne stranke. Tudi katalonski, s katerima ima težak dialog o prihodnosti Katalonije, kjer bodo prihodnji mesec regionalne volitve. Na evropskih volitvah junija pa se napoveduje gladka zmaga Ljudske stranke in vzpon skrajno desne stranke Vox.

Če bi Sanchez res odstopil, bi lahko vlado poskusil oblikovati kdo drug, kar bi bilo ob danem razmerju sil v parlamentu zelo zahtevno, ali pa bi sledile predčasne volitve, ki bi bile verjetno poleti. Sanchez bi se lahko odločil tudi za iskanje zaupnice v parlamentu. Če je ne bi dobil, bi moral odstopiti.