Na kranjskem okrožnem sodišču poteka sojenje zaradi serijskih tatvin cigaret, med obtoženimi pa je tudi eden izmed vodij skupine hudodelske združbe Mafija, ki je tihotapila prepovedane droge. Tožilka Vesna Primožič četverici osumljenih očita skupaj 15 kaznivih dejanj velike tatvine, dva poskusa kaznivega dejanja velike tatvine in osem kaznivih dejanj prikrivanja.

Obtoženi Oliver Mačkić, Anže Žban, Velibor Lipovac in Aleksander Arapović, ki prihajajo z območja Ljubljane in Maribora, naj bi v letih 2019 in 2020 vlamljali večinoma v bencinske servise na različnih koncih države, od koder so odnašali pretežno cigarete. S tem naj bi povzročili za okrog 200.000 evrov škode. Za kazniva dejanja velike tatvine jim preti zaporna zapora do pet let, za kazniva dejanja prikrivanja pa zaporna kazen do dveh let.

Ob proučitvi kaznivih dejanj četverice je policija uporabila prikrite preiskovalne ukrepe: tajno opazovanje in prisluhe. Minulo sredo naj bi na kranjskem sodišču sodnica Nina Prosen zaslišala osem vodij tajnih opazovanj, ki so koordinirali akcijo, a jo je zagodla tehnika. Zaradi nedelujočega videokonferenčnega sistema, ki je na slovenskih sodiščih odpovedal v povezavi s hekerskimi napadi na državne organe, je zaslišanje kriminalistov odpadlo in so ga prestavili na prihodnjo obravnavo, ki bo 9. maja.

Stari znanci policije in sodišč

Čeprav je bila četverica obtoženih po besedah sodnice pravilno vabljena na sodišče, na obravnavi niso bili prisotni, prav tako svojega izostanka niso opravičili, medtem ko je Velibor Lipovac, ki je v priporu, spremstvo na sodišče zavrnil. Prosenova je tako po zapletih obravnavo ob prisotnih odvetnikih osumljenih v celoti posvetila pregledu fotografij posledic vlomov v bencinske servise. Ti so se dogajali na različnih koncih Slovenije, od prestolnice do Naklega, Škofij, Dutovelj, Kopra, Podgore pri Dolskem, Loma, Zgornje Polskave, Celja in drugod.

Omenjen Velibor Lipovac je sicer skupaj z bratom dvojčkom Daliborjem, ki v Avstriji prestaja štiriletno zaporno kazen zaradi poslov z drogami, stari znanec policije in sodišč. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se mora zagovarjati, ker naj bi skupaj z bratom vodil hudodelsko organizacijo tihotapljenja drog, poimenovanoMafija, v združbi pa naj bi sodelovalo še 26 obtoženih. Kot smo v Dnevniku že poročali​, naj bi z drogo trgovali na območju Slovenije, Španije, Italije in Avstrije, in sicer od septembra 2019 do zaključne policijske akcije sredi predlanskega februarja. Brata Lipovac naj bi vse skupaj organizirala in nadzirala, zagotavljala denar za prevoz in skladiščenje, glavna naj bi bila tudi pri distribuciji in prodaji.

Organom pregona je zelo dobro poznan tudi Oliver Mačkić. Pred štirimi leti je bil obtožen, da je na ljubljanski obvoznici z objestno vožnjo ogrožal voznike in povzročil prometno nesrečo, bil pa je tudi priča na sojenju v primeru tragične ugrabitve in mučenja Zorice Škrbić.