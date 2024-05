WHO je sporočila, da so od marca v bolnišnice na območju Gaze pripeljali več kot 40 huje podhranjenih otrok, mlajših od 5 let, z dodatnimi zdravstvenimi zapleti. Nekateri dveletni otroci so tehtali le okoli štiri kilograme, kar zelo odstopa od povprečne pričakovane teže, ki je v tej starosti med 10 in 14 kilogrami. Posledice podhranjenosti otrok so daljnosežne in se bodo kazale še v prihodnjih letih, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa opozoril Peeperkorn.

Pred začetkom spopadov v Gazi 7. oktobra lani podhranjenosti v enklavi skoraj ni bilo, trenutno pa lakota najbolj ogroža severni del enklave.

Glavni zdravnik WHO v Gazi Ahmed Dahir je novinarjem v Ženevi prek video povezave iz Jeruzalema povedal, da je oskrba s hrano še vedno negotova in da "»ne more zagotoviti, da je nevarnost lakote minila«. Težava je tudi v pomanjkanju denarja, s katerim bi ljudje hrano na tržnicah lahko kupili, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še pojasnil Dahir.

Po ocenah palestinskih zdravstvenih delavcev je v zadnjih tednih na območju umrlo približno 25 podhranjenih otrok. Čeprav podatkov palestinskih oblasti ni mogoče neodvisno preveriti, uradniki Združenih narodov njihove ocene obravnavajo kot zanesljive, dodaja dpa. Peeperkorn je še pojasnil, da otroci v Gazi niso umrli neposredno zaradi lakote, ampak je podhranjenost prispevala k zapletom, ki so povzročili njihovo smrt.

V izraelski ofenzivi v Gazi, ki se je začela 7. oktobra lani po terorističnem napadu pripadnikov palestinskega gibanja Hamas na ozemlju Izraela, je bilo v palestinski enklavi po podatkih katarske televizije Al Jazeera doslej ubitih najmanj 34.622 Palestincev, večinoma žensk in otrok, na tisoče pa naj bi jih bilo ujetih pod ruševinam. Še najmanj 77.867 ljudi e ranjenih.

Izrael z novimi napadi na Gazo in cilje v Siriji

V izraelskem bombardiranju mesta Rafa na skrajnem jugu Gaze je bilo v četrtek zvečer ubitih najmanj šest civilistov, več pa ranjenih, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. Sirsko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da je bilo v izraelskih zračnih napadih na cilje blizu Damaska ranjenih osem vojakov.

Izraelsko bombardiranje je prizadelo dve soseski v Rafi. Še devet ljudi je bilo ranjenih v napadu na eno od begunskih taborišč v osrednji Gazi. Pod izraelskim obstreljevanjem je medtem tudi mesto Gaza, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Osem sirskih vojakov pa je bilo ranjenih v izraelskih zračnih napadih iz smeri zasedene Golanske planote na cilje v bližini Damaska, je danes sporočilo sirsko obrambno ministrstvo. Po navedbah nevladne organizacije Sirski observatorij za človekove pravice je Izrael napadel vladno stavbo, ki jo od leta 2014 uporablja libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je od začetka ofenzive v Gazi okrepil napade na Sirijo, ki jih sicer izvaja od izbruha sirske državljanske vojne pred 13 leti.