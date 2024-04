Zoran Zeljković je Olimpijo prevzel pred dvanajstim krogom, ko so Ljubljančani za vodilnimi Celjani zaostajali za šest točk, za drugouvrščenimi Koprčani pa za dve. Dvajset krogov pozneje so zeleno-beli resda drugi, vendar dvanajst točk za Celjem, do konca pa je le še pet krogov.

Slabo kadrovanje vodstva kluba

Po porazu v derbiju, ki so ga zeleno-beli začeli na najboljši možen način, z golom Nemanje Motike že v šesti minuti, nato pa po dvajseti minuti pobudo prepustili Mariborčanom, je spet na udaru trener Zoran Zeljković. Vse več je vprašanj in tudi dvomov, ali je lahko on tisti, ki bo v prihodnji sezoni Olimpijo spet vrnil na prvo mesto. Vodstvo kluba naj bi mu še vedno stalo trdno ob strani, vemo pa, kako se v nogometu, sploh v Olimpiji, zadeve hitro spreminjajo. In kaj pravijo številke? Od dvajsetih prvenstvenih tekem je Zeljković z Olimpijo zmagal na enajstih, sedemkrat je igral neodločeno, tudi z današnjim gostom, Aluminijem doma, in dvakrat izgubil. Praznih rok pa je že v osmini finala pokala Slovenije ostal proti svoji nekdanji ekipi, Kopru. V konferenčni ligi so Ljubljančani pod njegovim vodstvom prišli do dveh zmag, dvakrat pa so ostali praznih rok. Tudi proti Klaksviku s Ferskih otokov.

Seveda Zeljković še zdaleč ni edini krivec, če sploh je, da so Ljubljančani praktično že brez možnosti, da ubranijo lanski naslov. Celotna sezona je ne glede na nekaj odličnih predstav v evropskih pokalih bolj ali manj za pozabo. Spet je prišlo veliko tujcev, večina dvomljive kakovosti, kar velja tudi za Zeljkovićevega predhodnika, Portugalca Joaa Henriquesa, po jesenskem delu sezone je klub v čudnih okoliščinah zapustil najboljši strelec ekipe Rui Pedro, »odstranjen« je bil Mustafa Nukić.

Premalo zaupanja v mlade nogometaše

Ena od zamer dela javnosti, ki letijo na 43-letnega Ljubljančana, je, da tako kot njegov predhodnik ne ponudi dovolj igralnega časa mladim domačim nogometašem, ki so, z izjemo Marcela Ratnika, igrali bolj na obroke. Morda bo že današnja tekma z Aluminijem, ki se krčevito bori za obstanek v ligi, priložnost za branilca Marka Ristića, ki je na tistih nekaj tekmah, kolikor je igral, opozoril nase, ali napadalca Aldina Jakupovića.

»Z Mariborčani čez tri kroge igramo še v gosteh, do takrat pa bomo naredili vse, da ohranimo to prednost, čeprav zame tudi drugo mesto ne pomeni nič drugega kot to, da si poraženec,« po sredini tekmi ni skrival razočaranja Timi Max Elšnik, kapetan ljubljanskih nogometašev. Vendar ni ravno res, da drugo mesto ne prinaša ničesar, kajti drugouvrščena ekipa začenja kvalifikacije za konferenčno ligo v drugem predkrogu, tretja pa že v prvem.

Tudi zato bo za Olimpijo današnja tekma z Aluminijem zelo pomembna, prepričani pa smo lahko, da bo Robert Pevnik naredil vse, da zagreni življenje svojemu nekdanjemu klubu, saj Kidričani nujno potrebujejo točke v boju za obstanek. Trenutno jih imajo 27, 27 točk pa imajo tudi Radomlje, ki so za zdaj na mestu, ki vodi neposredno v drugo ligo. Njihov današnji obračun z Muro bi lahko bila zanje lepa priložnost, da se ob pomoči Olimpije nadejajo vsaj dodatnih kvalifikacij za obstanek v prvi ligi. Prva tekma nedeljskega nogometnega programa bo v Mariboru. Domačini na krilih zmage v Stožicah računajo na zanesljive točke proti Rogaški, ki še ni rešena vseh skrbi glede obstanka v ligi. Slatinčani v pomladanskem delu sezone igrajo dobro, vseeno pa je težko verjeti, da bi lahko presenetili razigrane »vijolice«, ki bodo še zadnjič igrale pred praznimi tribunami. Žal so v sredo njihovi, težko jim je reči navijači, spet poskrbeli za incidente, ko so pred začetkom tekme v Stožicah začeli lomiti stole in jih metati proti igrišču. Na srečo so obstali v varovalni mreži. O tem v mariborskem vodstvu seveda molčijo, krivec bo spet nekdo drug, bo pa zanimivo videti, kdo bo povrnil nastalo škodo.

Celjani bi jutri že lahko začeli slaviti naslov državnega prvaka, vendar le, če Olimpija danes ne bo zmagala, sami pa bi premagali Domžale. O slednjem skorajda nihče ne dvomi, čeprav zmaga ni samoumevna, kajti zadnji medsebojni obračun so ob Kamniški Bistrici dobili Domžalčani. Na zadnji tekmi 32. kroga pa se bo v Kopru, kamor prihaja Bravo, odločalo o četrtem mestu. Trenutno imajo točko več Ljubljančani, ki pa, tako kot Koprčani, v zadnjih krogih niso ravno prepričljivi.

Spored 32. kroga v 1. SNL, danes ob 15. uri: Radomlje – Mura, ob 17.30: Olimpija – Aluminij, jutri ob 15. uri: Maribor – Rogaška, ob 17.30: Celje – Domžale, ob 20.15: Koper – Bravo.