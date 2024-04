Skrito v raju in Tarča kot naše ogledalo

V Sloveniji je trenutno težko odgovoriti na najbolj enostavno vprašanje: kje smo in kam gremo? Smo v leru ali se premikamo tako počasi, da tega nihče ne opazi? Oziroma ali nismo ena navadna neokretna lokomotiva, ki je zaribala na klancu in zdaj čaka, da se zgodi čudež? Tam v klancu ta dotrajana lokomotiva ves čas sporoča, da se bo nekoč premaknila, da pridejo na vrsto ključne reforme in spremembe, vendar lokacije časa, kdaj se bo to zgodilo, ni in ni. Skratka, lokomotiva stoji in obstaja bojazen, da se bo nekoč vzvratno sesula tam nekje ob vznožju.