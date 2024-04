Med drugim bodo morale Evropski komisiji pošiljati poročila o oceni tveganja, izpolnjevati dodatne obveznosti glede preglednosti in raziskovalcem zagotavljati dostop do podatkov.

Te tri pornografske spletne strani je Evropska komisija decembra lani uvrstila na seznam zelo velikih spletnih platform, za katere v skladu z aktom o digitalnih storitvah veljajo strožja pravila. Med kriteriji za uvrstitev na ta seznam je več kot 45 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno.

Velike spletne platforme so v skladu z omenjenim aktom podvržena okrepljenemu nadzoru Evropske komisije, katere namen je opolnomočiti in zaščititi uporabnike na spletu. Pornhub, Stripchat in XVideos bodo tako s prihodnjim tednom podvržene posebnim obveznostnim, ki vključujejo predložitev poročil o oceni tveganja, uvedbo blažilnih ukrepov za obravnavo sistemskih tveganj, povezanih z zagotavljanjem njihovih storitev, izpolnjevanje dodatnih obveznosti glede preglednosti, tudi v zvezi z oglasi, in zagotavljanje dostopa do podatkov za raziskovalce, je danes sporočila komisija.

Platforme morajo v štirih mesecih od uvrstitve na seznam zelo velikih spletnih platform sprejeti ukrepe za dodatno zaščito svojih uporabnikov, vključno z mladoletniki, ter ustrezno oceniti in zmanjšati vsa sistemska tveganja, ki izhajajo iz njihovih storitev.

Evropska komisija skrbno spremlja, kako te platforme spoštujejo ukrepe za zaščito mladoletnikov pred škodljivimi vsebinami in kako naslavljajo širjenje nezakonitih vsebin.

Nova pravila bodo za Pornhub in Stripchat začela veljati 21. aprila, za XVideos pa 23. aprila.