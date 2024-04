Iransko-izraelska vojna epizoda

S sobote na nedeljo sem slabo spal. Malo pred polnočjo (13. aprila) me je v posteljo pospremila informacija, da iz Irana proti Izraelu leti na stotine projektilov, raket in brezpilotnikov, ki bodo v nekaj urah dosegli svoje cilje. Pomislil sem na ljudi tam v Izraelu, ki so pred spanjem prejeli to novico. Ni res, da se človek navadi na padajoče rakete. V nedeljo zjutraj sem najprej prižgal radio in si oddahnil. Izraelu je uspelo sestreliti skoraj vse projektile. Nihče ni umrl, materialna škoda je zanemarljiva.