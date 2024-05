Policija je vstopila v glavno stavbo univerze, da bi odstranila več deset študentov, ki so v preddverju osrednje stavbe univerze v središču Pariza organizirali sedeč protest v podporo Palestincem v Gazi. Po navedbah vodstva univerze je vhodno avlo zasedlo kakih 70 do 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah enega od študentov je bilo v času, ko je policija vstopila na univerzo, tam še približno 50 študentov, ki so jih policisti nato odstranili. Vodstvo univerze je spričo protesta danes zaprlo glavne univerzitetne stavbe in pozvalo k izvajanju predavanj na daljavo. Iz urada francoskega premierja Gabriela Attala so sporočili, da bodo takšne proteste obravnavali z vso strogostjo in dodali, da so v četrtek izvedli evakuacije na 23 univerzitetnih lokacijah.

Sciences Po in njeni univerzitetni kampusi po državi so v središču mobilizacije študentov, ki protestirajo proti vojni v Gazi in humanitarni krizi v tej palestinski enklavi. Vendar pa so se protesti razširili na druge univerze v Franciji v manjšem obsegu kot v ZDA, kjer so protesti v minulem mesecu zajeli več kot 40 univerz. Policija je v minulih dneh na več ameriških univerzah začela odstranjevati protestne tabore, po poročanju televizije CNN pa so skupno aretirali več kot 2000 ljudi.

Podobni protesti proti izraelski vojni v Gazi in v znak solidarnosti s Palestinci so potekali tudi drugod po svetu. V Kanadi so študenti po poročanju tamkajšnje televizije CTV News postavili protestne tabore na univerzah v Torontu, Montrealu in Vancouvru.

Po poročanju avstralske mreže ABC News študenti demonstrirajo tudi v avstralskih mestih Sydney in Melbourne. V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico pa je v četrtek več deset študentov postavilo tabor pred sedežem mehiške nacionalne avtonomne univerze, največje univerze v državi, in vzklikalo propalestinska gesla, poroča AFP.

Izrael z novimi napadi na Gazo in cilje v Siriji

V izraelskem bombardiranju mesta Rafa na skrajnem jugu Gaze je bilo v četrtek zvečer ubitih najmanj šest civilistov, več pa ranjenih, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. Izraelsko bombardiranje je prizadelo dve soseski v Rafi. Še devet ljudi je bilo ranjenih v napadu na eno od begunskih taborišč v osrednji Gazi. Pod izraelskim obstreljevanjem je medtem tudi mesto Gaza, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Sirsko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da je bilo v izraelskih zračnih napadih iz zasedene Golanske planote na cilje blizu Damaska ranjenih osem vojakov. Po navedbah nevladne organizacije Sirski observatorij za človekove pravice je Izrael napadel vladno stavbo, ki jo od leta 2014 uporablja libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izrael je od začetka ofenzive v Gazi okrepil napade na Sirijo, ki jih sicer izvaja od izbruha sirske državljanske vojne pred 13 leti.

V izraelskih napadih na območju Gaze je bilo po zadnjih uradnih podatkih od 7. oktobra lani ubitih najmanj 34.596 ljudi, večinoma žensk in otrok. Še najmanj 77.816 ljudi je ranjenih, na tisoče pa naj bi jih bilo ujetih pod ruševinami.