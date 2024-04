(Nedeljski dnevnik) Popoplavna obnova: »Juhu, pri nas končno delajo!«

»Juhu, pri nas končno delajo! Tokrat se vam javljam s spodbudnejšo novico. Začela so se dela pod hišo in upam, da bomo lahko v začetku poletja tudi mi začeli našo sanacijo. Lep pozdrav in hvala vam za vse,« nam je te dni sporočila presrečna Zlatka Košutnik s Pristave v občini Črna na Koroškem. Šestčlanska razširjena družina Košutnik je ena od mnogih, ki so jih lani prizadele ujme, in ena od osmih, ki jim pomaga Iskrica Nedeljskega dnevnika. Preverili smo, kako je danes pri nekaterih od njih.